Susana Roccasalvo reveló una de las escenas más emotivas que se vivieron en los Martín Fierro de la Música, celebrados el 14 de octubre en el Teatro Porteño. La conductora de Implacables contó que María Becerra se levantó de su mesa para abrazar a una famosa artista y terminó llorando de la emoción.

Roccasalvo había estado sentada junto a la mesa de la cantante y fue testigo directa de la inesperada situación. “Le mandé ayer a Laura las fotos, porque estaba sentada al lado de la mesa de María Becerra, veo que se levanta, la abraza a Panam y se pone a llorar. Yo saqué fotos”, relató en su programa de Elnueve.

María Becerra (Foto: Movilpress)

Luego, Roccasalvo explicó el motivo detrás de la reacción de la artista y destacó la ternura del encuentro: “Después me enteré que la emoción de María Becerra era porque no la conocía a Panam personalmente y era su ídola de chiquita. Tremenda artista, emocionada y abrazada a su ídola. Me pareció una cosa tan tierna”.

La emoción de María Becerra al conocer a su ídola de la infancia

El abrazo entre María Becerra y Panam fue uno de esos momentos espontáneos que trascendieron la entrega de premios. La cantante, que suele convocar multitudes y cosecha el reconocimiento de colegas y fanáticos, dejó ver su costado más sensible al encontrarse por primera vez en persona con una figura que admiraba desde chica.

La escena sorprendió a quienes estaban cerca y conmovió a Roccasalvo, que pudo registrar el momento con su cámara. Más allá de los premios y las figuras que desfilaron por la ceremonia, el encuentro dejó una imagen cargada de emoción y admiración genuina.

La emoción de María Becerra al conocer a su ídola de la infancia: Panam

El dato de Lola Cordero sobre lo que María Becerra y Panam tienen en común

En medio de la charla en Implacables, Lola Cordero sumó una reflexión sobre las experiencias personales difíciles que atravesaron ambas artistas y que, según planteó, podrían generar un punto de conexión entre ellas.

“Son mujeres que comparten situaciones personales importantes. María Becerra viene de atravesar situaciones en las que casi se les va la vida con los embarazos ectópicos”, señaló la panelista, en referencia a los problemas de salud que sufrió la cantante.

Luego, mencionó la dolorosa pérdida que vivió Panam: “Panam también atravesó por el hecho de perder a su bebé. Tienen mucho en común y no sé si habrán hablado cuando atravesaron estas situaciones”, concluyó.