El arrollado de hojaldre imbatible lleva 200g de muzzarella, 100g de sardo y 250g de panceta

Arrollado de hojaldre de panceta y muzzarella, una receta que no falla. Foto: Cucinare TV

El arrollado de hojaldre con panceta y queso es una de esas recetas que combinan pocos pasos con un resultado irresistible. Su principal atractivo está en el contraste entre la masa hojaldrada, que se vuelve dorada y crujiente durante la cocción, y un interior abundante donde se mezclan la muzzarella derretida, la panceta ahumada y el sabor intenso del queso sardo. Además, al utilizar tapas de tarta compradas, no hace falta preparar la masa desde cero.

La receta fue compartida por Cucinare y es una propuesta de Matías Cuco, quien presenta una alternativa práctica para sorprender a familiares o amigos. Uno de los secretos de esta preparación consiste en cocinar previamente la cebolla y el puerro en aceite de oliva hasta que estén dorados. Este paso permite desarrollar sus sabores y aportar humedad al relleno, mientras que la panceta ahumada suma un toque salado que combina especialmente bien con los quesos.

Para conseguir un buen resultado, es fundamental estirar las tapas de tarta en forma rectangular y cerrar correctamente los extremos del arrollado, evitando que el relleno se escape durante la cocción. Otro detalle que marca la diferencia es pintar la superficie con huevo y distribuir por encima panceta picada y queso sardo. De esta manera, el hojaldre adquiere un acabado dorado y una cobertura sabrosa. La preparación se lleva a horno fuerte hasta que la masa esté bien cocida y crocante.

Comensales 4 Ingredientes 2 tapas de tarta hojaldradas.

tapas de tarta hojaldradas. 250 g panceta ahumada.

g panceta ahumada. 200 g muzzarella.

g muzzarella. 2 huevos.

huevos. 100 g queso sardo.

g queso sardo. Una cebolla.

cebolla. Una ramita de puerro.

ramita de puerro. Sal y pimienta, a gusto.

50 cc aceite de oliva.

Procedimiento:

Cocinar el puerro y la cebolla en aceite de oliva. Una vez que estén dorados, recién ahí agregar sal y pimienta. Estirar las masas de tarta en forma rectangular y rellenar con el queso y la panceta como se ve en el video. Cerrar bien las puntas, pintar con huevo y colocar por arriba panceta picada y queso sardo. Llevar a horno fuerte hasta que esté bien dorado.

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