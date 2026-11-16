El letal tuit de Jorge Rial contra Mariana Fabbiani por participar en el show de Martín Cirio (foto de América e Instagram)

Jorge Rial volvió a apuntar contra Mariana Fabbiani y esta vez lo hizo con un durísimo mensaje en redes sociales. El periodista cuestionó a la conductora después de que participara como presentadora del show que Martín Cirio realizó en el estadio de Huracán y lanzó una frase lapidaria sobre su presente profesional.

Mariana fue la encargada de darle la bienvenida al escenario al streamer, con quien ya había compartido un encuentro en su canal de streaming. Sin embargo, la presencia de la conductora en el espectáculo no pasó inadvertida para Rial, que aprovechó la repercusión del evento para disparar contra ella.

“Esto se llama tratar de lavar la imagen”, escribió el conductor, en una publicación en la que volvió a cuestionar los movimientos profesionales de Fabbiani.

Pero no se quedó ahí. En otro mensaje, Rial fue todavía más contundente y deslizó una crítica directa al presente de la conductora: “Otra que se acerca a los streamers para hacer más lento su inevitable ocaso”.

Jorge Rial fulminó a Mariana Fabbiani (captura de X)

Por qué Jorge Rial apuntó contra Mariana Fabbiani por Martín Cirio

La crítica de Jorge Rial a Mariana Fabbiani se produjo en medio de las versiones sobre el futuro laboral de la conductora. El periodista había asegurado que América TV no tendría intenciones de continuar con ella en su pantalla, en un contexto de cuestionamientos por el rating de su programa.

Además, Rial había deslizado que tampoco estaría garantizada su continuidad en El Nueve, señal vinculada a la productora de Mariano Chihade, marido de Mariana, tras la adquisición de esa compañía por parte de Grupo Octubre.

En ese escenario, el periodista interpretó la participación de Fabbiani en el show de Martín Cirio como un intento de acercamiento al mundo del streaming para sostener su exposición y su vigencia.

El antecedente de Jorge Rial con Martín Cirio y su hija Morena

Detrás de la crítica de Jorge Rial también existe un antecedente personal con Martín Cirio. El periodista mantiene un fuerte rechazo hacia el streamer desde hace años, a raíz de las burlas que este realizó sobre su hija Morena Rial.

Aquellos comentarios generaron un profundo enojo en el conductor, que salió públicamente a defender a su hija y cuestionó con dureza al influencer.