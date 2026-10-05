Los últimos días de Joaquín Levinton estuvieron signados por la denuncia penal de Paula, una expareja que lo definió como “un monstruo”, pero pasado el fin de semana y luego de que sus abogados ejercieran la defensa ante la Justicia el jurado de Es mi Sueño regresó a las grabaciones del programa.

“Me encanta volver a trabajar. Me encanta lo que hago. De corazón, muchísimas gracias al apoyo de la gente. Si no, esto hubiese sido una pesadilla para mí. De hecho, igual es una pesadilla”, saludó el jurado del reality musical de Guido Kaczka a la prensa y al público que lo esperaba en la puerta de Kuarzo.

Entonces enfatizó: “Para mí poder salir a la calle y hacer mi vida normalmente, sacar al perro a la mañana y que todos me digan que me apoyan es lo que importa. Yo hace 30 años que hago música para alegrar a la gente y tirar una buena onda”.

Joaquín Levinton regresó a Es mi Sueño.

“Y lo mismo es lo que vengo a hacer acá cuando trato de divertir y alegrar a las personas. En el programa todos me apoyan, todos me quieren. No hay mucho más que decir”, remató.

Por qué Joaquín Levinton evitó ir a fondo sobre las denuncias en su contra

Cuando desde Los Profesionales de Siempre le propusieron hacer un móvil en vivo con Florencia de la Ve, el artista se plantó: “No es para hacer mediático algo así”.

Foto: Captura (América)

“Está todo en el juzgado, lo siguen los abogados. No soy yo el mediático, no tengo interés en mediatizarlo. Considero que la acusación es muy seria, y por eso merece seriedad”, sentenció.

Es que Joaquín Levinton no solo se puso a derecho, sino que presentó pruebas de que la propia denunciante le envió videos eróticos tres días antes de reiniciarle la causa penal que habían archivado en 2023, cuando ella no instó la acción ni se sometió a las pericias psicológicas pertinentes.

En tanto, Paula se había quedado sin abogada el viernes por la noche.

Teléfonos útiles si sufrís violencia

144: atención, asesoramiento y contención ante situaciones de violencia de género. Es gratuita y funciona las 24 horas, todos los días.

911: ante una situación de emergencia o peligro inmediato.

137: atención y acompañamiento a víctimas de violencia familiar y sexual. Funciona las 24 horas.

Línea 145: asesoramiento y denuncias por trata y explotación de personas. Funciona las 24 horas.