Natalia Fava y Santiago Almeyda volvieron a despertar rumores de reconciliación después de que la ex participante de Gran Hermano compartiera un video que sorprendió a sus seguidores. A pesar de haberse separado tras más de dos décadas juntos, ambos mantienen una relación cercana y sus últimas apariciones públicas alimentaron las versiones de una posible segunda oportunidad.

Esta vez, Fava publicó imágenes de Almeyda en bóxer mientras compartían un desayuno al aire libre en el jardín de su casa. La escena no pasó inadvertida entre los fanáticos del reality, quienes rápidamente comenzaron a preguntarse si la expareja había decidido retomar su historia de amor.

Aunque ninguno confirmó oficialmente una reconciliación, la naturalidad con la que se mostraron juntos volvió a instalar las dudas sobre el verdadero estado de su vínculo.

EL VIDEO DE NATALIA FAVA Y SANTIAGO ALMEYDA QUE DESPERTÓ SOSPECHAS

Las imágenes que compartió Natalia Fava mostraron al ex participante de Gran Hermano relajado, en ropa interior y disfrutando de un desayuno junto a ella. Para muchos seguidores, la escena dejó entrever una intimidad que iría más allá de una simple amistad.

El video se conoció después de que Santiago Almeyda confesara públicamente que continúa enamorado de su exesposa y que no tiene intenciones de iniciar una relación con otra mujer.

“Sigo enamorado de Natalia Fava. Entendí que es la única persona que voy a amar”, aseguró recientemente en una entrevista con News Digitales.

Lejos de ocultar sus sentimientos, el modelo profundizó sobre el lugar que la empresaria sigue ocupando en su vida.

Crédito: Instagram

“La amo. No me veo en otra relación. Si no es Nati, no. Nos queremos mucho”, expresó.

Sin embargo, cuando le preguntaron si habían retomado el noviazgo, prefirió no ponerle una etiqueta a la relación: “Somos familia más allá de que hace algunos años estamos medio distanciados. Ella siempre está al pie del cañón, y yo igual con ella”.

LA DOLOROSA SEPARACIÓN DE NATALIA FAVA Y SANTIAGO ALMEYDA

La historia de amor de Natalia Fava y Santiago Almeyda comenzó hace 25 años, cuando se conocieron durante la primera edición de Gran Hermano, emitida por Telefe. El romance trascendió las cámaras y se convirtió en una de las relaciones más recordadas del reality argentino.

Sin embargo, después de 22 años juntos, la pareja atravesó una profunda crisis que terminó en separación. Tiempo después, Fava contó públicamente que había descubierto una infidelidad y que, aunque decidió perdonarlo, no estaba dispuesta a continuar con la relación.

“A veces dar demasiado juega en contra. Lo que pasa es que cuando uno ama lo da todo. Siempre sentís que te necesitan y tal vez no es así. Llega un momento que eso se hace un acostumbramiento”, reflexionó en una entrevista con Tomás Dente.

Con el paso del tiempo, las diferencias parecen haber quedado en segundo plano y ambos lograron reconstruir un vínculo cercano.

Ahora, la aparición de Santiago Almeyda en ropa interior en la casa de Natalia Fava, sumada a sus recientes declaraciones de amor, volvió a generar expectativas entre quienes siguieron su relación desde los comienzos de Gran Hermano.