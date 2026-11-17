El escándalo familiar sumó un capítulo explosivo. Este martes salió a la luz el video completo de la conversación que mantuvieron Eugenia “la China” Suárez, Wanda Nara y Martín Migueles el viernes 6 en “la casa de los sueños”, en un encuentro que comenzó con aparente calma, pero terminó en una batalla verbal cargada de insultos y amenazas.
Las imágenes fueron emitidas al aire en El Diario de Mariana, donde mostraron los distintos momentos de la discusión y permitieron escuchar qué dijo cada uno de los protagonistas.
En el comienzo de la grabación, la China aparece conversando cordialmente con Migueles. La actriz intentó explicar el contexto del conflicto y el novio de Wanda le respondió: “Pero eso lo vas deshilachando, no se puede cortar de un día para otro. Esto va de a poco”, intervino. Y agregó: “Yo pongo mi teléfono, pongo la mejor predisposición y estoy a disposición siempre para solucionar. Mauro tiene mi teléfono. Yo soy cero conflicto, tengo mil quilom... y para mí lo más importante son los chicos”.
La tranquilidad duró poco. Cuando Wanda se sumó a la conversación y escuchó la explicación de la China, reaccionó con furia generando que el ida y vuelta ameno terminara en un fuerte escándalo entre las mujeres.
¡Tremendo!
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ASEGURAN QUE LA CHINA SUÁREZ PIDIÓ UN BOTÓN ANTIPÁNICO TRAS SU FUERTE CRUCE CON WANDA NARA: “POR SUS AMENAZAS”
El enfrentamiento entre Wanda Nara y Eugenia “la China” Suárez sumó un capítulo explosivo y ahora la disputa habría llegado a una instancia judicial. En medio de la tensión que se generó tras el fuerte cruce cara a cara entre ambas, Yanina Latorre lanzó una verdadera bomba en sus redes sociales: la actriz estaría en la fiscalía solicitando un botón antipánico por presuntas amenazas de la conductora.
“¡Atención! La China en la fiscalía en este momento”, anunció Yanina en una primera historia, generando expectativa sobre el nuevo episodio de la escandalosa interna. Minutos después, fue todavía más contundente y reveló el motivo de la presencia de la actriz en sede judicial: “La China está pidiendo botón antipánico por amenazas de Wanda. Qué circo pedorro”.
La conductora también contó que Mauro Icardi se encontraba en la fiscalía junto a su abogado, Francisco Oneto. En ese contexto, lanzó otro dato que podría abrir un nuevo frente judicial en la guerra entre las dos parejas: “Parece que Mauro está ratificando la denuncia contra Martín Migueles”, en referencia al actual novio de Wanda Nara.
¡Tremendo!