MUGRE prepara un cierre de año a puro rock en Buenos Aires. El power trío porteño anunció un show para el próximo sábado 5 de diciembre en The Roxy Live, donde continuará presentando las canciones de su segundo álbum de estudio, titulado MUGRE.

La presentación comenzará a las 20 y contará con artistas invitados. Las entradas ya están disponibles a través de AllAccess.

El recital llegará después de su paso por Niceto Club y de una gira por distintas ciudades de Argentina y Uruguay. Ahora, el grupo vuelve a presentarse en la Ciudad de Buenos Aires con un espectáculo que promete reflejar la intensidad de su propuesta musical.

Foto: prensa MUGRE

MUGRE en The Roxy Live: cuándo es el show y cómo comprar las entradas

El concierto tendrá lugar el sábado 5 de diciembre en The Roxy Live, ubicado en Niceto Vega 5542, en la Ciudad de Buenos Aires.

Estos son los datos para quienes quieran asistir:

Banda: MUGRE.

Fecha: sábado 5 de diciembre de 2026.

Horario: 20.

Lugar: The Roxy Live.

Dirección: Niceto Vega 5542, CABA.

Entradas: a la venta a través de AllAccess.

Invitados: artistas invitados.

Foto: prensa MUGRE

Cómo es “MUGRE”, el disco que la banda continúa presentando

El recital en The Roxy Live forma parte del recorrido de presentación del segundo álbum de estudio del grupo, un trabajo que marca una nueva etapa en su búsqueda sonora.

Coproducido junto a Tweety González, el disco propone un sonido más oscuro y opaco, sin perder la intensidad que caracteriza al power trío.

Con una identidad atravesada por el post-punk y una mirada crítica sobre la realidad contemporánea, MUGRE construyó una propuesta artística propia desde la autogestión y los escenarios independientes.

Foto: prensa MUGRE

La banda lleva más de una década de trayectoria y cuenta con giras por Argentina, Uruguay, México, España e Italia, además de tres EPs y dos álbumes de estudio.

Quiénes integran MUGRE: las músicas detrás del power trío

El grupo está integrado por tres artistas que también desarrollan sus propios proyectos musicales.

Jazmín Esquivel es cantante, compositora, productora y actriz. Como solista publicó los álbumes Púrpura (2018), Medianoche Radio Club (2021) y La Hora Naranja (2025). También forma parte de Un Apagón Sensible y desarrolla trabajos como productora musical.

Sofía Naara es compositora, cantante, baterista y productora. Integra MUGRE desde 2015 y también lleva adelante una carrera solista, con trabajos como Las Torpezas (2022). Además, se desempeña como productora musical, docente y escritora.

Mariana Michi es cantante, compositora, productora y coach vocal. En su recorrido solista publicó cuatro álbumes, entre ellos Vos no sos uno de ellos (2025). También formó parte de Miau Trío, canta tango en la orquesta Cuerdas del Plata y toca el bajo en MUGRE.

Foto: prensa MUGRE Por: Nadia Guzman

MUGRE prepara un 2027 con Quilmes Rock, Festival Isoca y una gira por Europa

El show de diciembre también funcionará como antesala de un año con importantes desafíos para el grupo.

Durante 2027, MUGRE formará parte de dos festivales destacados del calendario musical argentino: Quilmes Rock y Festival Isoca.

Foto: prensa MUGRE

Además, la banda tiene prevista una nueva gira por Europa, que continuará ampliando su recorrido internacional y llevando su propuesta a otros escenarios.

Con una identidad musical propia, una trayectoria construida desde la autogestión y nuevos proyectos en el horizonte, MUGRE despedirá 2026 con un show en Buenos Aires antes de encarar una nueva etapa de crecimiento.