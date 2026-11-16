El furor por el regreso de U2 a la Argentina no tiene freno. Después de agotar las entradas para sus tres conciertos del 23, 25 y 27 de marzo de 2027 en el estadio River Plate, la banda irlandesa anunció una cuarta y última fecha en Buenos Aires: será el 29 de marzo y marcará el cierre de su gira latinoamericana.

La demanda superó todas las expectativas: más de un millón de personas llegaron a formar parte de la fila virtual para conseguir tickets y las tres primeras funciones se agotaron en tiempo récord. En total, los cuatro recitales reunirán a más de 300.000 espectadores en el Monumental.

La nueva presentación será la última oportunidad para ver a Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. en esta visita. Según confirmó la producción, el cronograma internacional de la gira no permitirá sumar más conciertos.

Además, el show tendrá un significado especial: Buenos Aires será la ciudad elegida para cerrar el recorrido latinoamericano de The Greatest Show on Earth World Tour, la gira con la que U2 celebra sus 50 años de historia.

U2 regresa con “Carnaval de Luz” (foto de prensa)

U2 en River 2027: cuándo salen a la venta las entradas para la cuarta fecha

La nueva función de U2 en el estadio River Plate será el lunes 29 de marzo de 2027.

Las entradas estarán disponibles exclusivamente a través de AllAccess y la venta general comenzará el miércoles 18 de noviembre a las 13.

Estos son los datos para quienes quieran conseguir sus tickets:

Artista: U2.

Fecha: lunes 29 de marzo de 2027.

Lugar: estadio River Plate, Buenos Aires.

Venta general: miércoles 18 de noviembre, a las 13.

Plataforma oficial: AllAccess.

Beneficio: hasta seis cuotas sin interés con tarjetas Santander Visa.

Invitado especial: Beck.

Las otras tres fechas, correspondientes al 23, 25 y 27 de marzo, ya se encuentran agotadas.

U2 cerrará su gira por Latinoamérica en Buenos Aires: por qué será una fecha histórica

El cuarto recital tendrá un valor especial dentro del recorrido internacional de la banda. El 29 de marzo será la última noche de U2 en Latinoamérica, después de sus presentaciones previstas en Ciudad de México y San Pablo.

Con cuatro conciertos en River y más de 300.000 personas convocadas, Buenos Aires se convertirá en el escenario de una despedida regional que promete ser uno de los grandes acontecimientos musicales de 2027.

Foto: prensa U2

La banda se sumará así a un grupo selecto de artistas que lograron llenar River durante cuatro noches en una misma visita, en una lista que incluye a Coldplay, Roger Waters, Soda Stereo y The Rolling Stones.

U2 llega con “The Greatest Show on Earth”: cómo será el nuevo espectáculo

La gira The Greatest Show on Earth World Tour marcará el regreso de U2 a los estadios por primera vez desde el cierre de The Joshua Tree Tour.

El recorrido coincide con la celebración de los 50 años de trayectoria del grupo y con el lanzamiento de Carnaval de Luz, su decimosexto álbum de estudio y el primero con material completamente nuevo desde Songs of Experience, publicado en 2017.

La banda prepara una producción escénica de gran escala, con una temática central inspirada en el circo. Entre los elementos que anticiparon se encuentran un enorme telón rojo que cubrirá el frente del estadio, múltiples pasarelas y un escenario principal diseñado para que el público sienta que forma parte del detrás de escena de un carnaval.

El nuevo disco tendrá un lugar central en el repertorio, pero también habrá espacio para algunos de los grandes clásicos de la banda, como “One”, “With or Without You”, “I Still Haven’t Found What I’m Looking For” y “Where the Streets Have No Name”.

Beck será el invitado especial de U2 en River

Los cuatro conciertos argentinos también contarán con la participación de Beck como invitado especial.

El músico estadounidense, reconocido por su capacidad para combinar rock alternativo, experimentación y distintos géneros musicales, acompañará a U2 durante las cuatro noches en el Monumental.

Su presencia sumará otro atractivo a una serie de recitales que ya se perfila como uno de los acontecimientos internacionales más importantes del calendario musical argentino de 2027.

U2 celebra 50 años de historia con un nuevo disco

La visita a la Argentina coincide con un momento trascendental para la banda irlandesa, que celebra cinco décadas desde sus comienzos.

Su nuevo álbum, Carnaval de Luz, ya se encuentra disponible en plataformas digitales y tendrá un papel destacado en la gira.

Entre las canciones presentadas aparecen “Go (Carnaval de Luz)”, “La Reina”, “The Mirror Maker (Rosalía)”, “Can’t Stop Us Now”, “If the World Is at War We Better Not Be” y “Torn”.

La canción “The Greatest Show on Earth”, escrita junto a Brian Eno, le da nombre al tour y fue elegida por Bono como su favorita del nuevo álbum.

Con cuatro noches en River, una producción escénica ambiciosa y Beck como invitado, U2 prepara un regreso histórico a la Argentina que tendrá su despedida latinoamericana el 29 de marzo de 2027.