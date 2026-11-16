El abogado de la novia de Mauro Icardi contó los detalles de la presentación que harán en el fuero penal.

Así como Mauro Icardi denunció a Martín Migueles por amenazas, también la China Suárez hará lo propio contra Wanda Nara, según confirmó el abogado del la actriz.

“Nosotros vamos a radicar una denuncia por amenaza contra la señora Wanda Nara”, confirmó Agustín Rodríguez.

Y aclaró: “Por los dichos que surgen del corte del video, que es mucho más extenso y se va a acompañar a la Justicia”.

Mauro Icardi y la China Suárez (Fotos: Instagram @mauroicardi)

“Todo el contexto son injurias, calumnias hacia Eugenia Suárez por parte de la señora Wanda Nara, descalificaciones y después el corlario fue la amenaza. No hay nada más que dichos...”, continuó el letrado.

Por qué la China lleva a Wanda a la Justicia

En cuanto a las frases racistas de Wanda a la China, Rodríguez analizó: “Representa un delito, una manifestación dañosa, pero hubo otras manifestaciones más dañosas”,

Más allá de las calumnias e injurias, el abogado fue vehemente: “El hecho importante de la denuncia es la amenaza”.

Wanda Nara (Fotos: Instagram @wanda_nara)

Entonces sinceró: “El día del escándalo la justificación de la señora Nara fue su estado de nervios, que era mamá que estaba compungida, etcétera, Pero al otro día, en un programa, dijo que ella le recomendaría tener un botón antipánico, pasado el momento de tensión...”.

No lo va a dejar pasar por una cuestión de poner un límite, que la justicia ponga un límite a esto, y por el otro lado preservamos la integridad física de Eugenia.

Al final, el abgado de la China Suárez adelantó que pedirán una “prohibición de acercamiento” contra Wanda Nara, pero no confirmó el botón antipánico.