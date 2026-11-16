Melody Luz atraviesa un momento de profundo malestar y decidió hacerlo público. A través de un video que compartió en sus historias de Instagram, la bailarina rompió en llanto y habló de la difícil situación que vive con Alex Caniggia, en medio de la polémica por las publicaciones y opiniones que él comparte en las redes sociales.

Visiblemente angustiada, Melody les hizo un pedido concreto a sus seguidores: que dejen de enviarle los contenidos de su pareja, a quien actualmente no sigue en Instagram. Según explicó, no comparte sus declaraciones y está cansada de recibir críticas y mensajes de odio por cuestiones con las que no se identifica.

“Es la vez 1500 que intento grabar esto, se me está haciendo muy difícil. Les quiero pedir por favor que no me envíen más las cosas que sube Alex. Yo por algo no lo sigo”, comenzó diciendo.

En ese sentido, cuestionó el personaje que, según ella, Caniggia construye en las redes sociales y marcó una fuerte diferencia con la persona que conoce en la intimidad. “No entiendo por qué cumple ese rol tan misógino y violento que no es él en su vida real”, sostuvo.

Video: Instagram

El fuerte descargo de Melody Luz contra Alex Caniggia

Durante su descargo, la bailarina explicó que las publicaciones de Alex también tienen consecuencias sobre su propia carrera y su imagen pública. “Lo que él no entiende es que yo también soy una figura pública, que soy artista, que intento armar mi camino y que la gente me tira odio a mí y yo me tengo que comer todo eso gratuitamente cuando yo no opino lo mismo que él, ni digo lo mismo que él”, manifestó.

Además, se mostró molesta por los mensajes que recibe de personas que le reclaman que intervenga en las actitudes de su pareja. “Me mandan a criarlo cuando yo no soy su mamá, me mandan a decirle cosas cuando ustedes no están adentro de estas cuatro paredes. Y yo tengo conversaciones con él, pero no me escucha. Y yo estoy cansada”, aseguró.

La bailarina también hizo referencia al momento profesional que atraviesa. En los próximos días volverá a presentarse en SEX, el espectáculo teatral creado por José María Muscari, un proyecto que, según contó, le demandó mucho esfuerzo y que esperaba disfrutar con entusiasmo.

Sin embargo, reconoció que la situación personal terminó opacando esa alegría: “Tendría que estar feliz que esta semana destreno en SEX, que tanto lo decidí, que tanto me costó. Y no puedo. Porque lo único que he recibido son mensajes de odio”.

La preocupación de Melody Luz por su hija con Alex Caniggia

Uno de los momentos más sensibles de su testimonio llegó cuando mencionó a su hija, Venezia, fruto de su relación con Alex Caniggia. Melody expresó su preocupación por las consecuencias que las controversias públicas de su pareja podrían tener sobre la nena.

“Ya tengo a mi hija, a quien tengo que cuidar de todas las cosas que él está haciendo y que a futuro, ojalá Dios no quiera, no se tome represalia con ella. Porque conmigo ya lo están haciendo”, expresó con angustia.

También aseguró sentirse atacada por el entorno familiar de Alex y cuestionó que las opiniones de él terminen generando agresiones hacia ella. “Su familia lo único que hace es atacarme. Y lo que él genera con sus redes es que ustedes me ataquen cuando yo no hago nada”, señaló.

Alex Caniggia y Melody Luz en el estreno de Solo Fanáticos (Foto: Movilpress).

“No estoy a favor de que bardee a ninguna mujer”

En otro tramo del video, Melody dejó en claro que su desacuerdo con las publicaciones de Caniggia no está relacionado con una persona en particular, sino con el contenido de sus declaraciones sobre otras mujeres.

“Esto va más allá de Wanda, de la China, de quien sea. No estoy a favor de que bardee a ninguna mujer”, afirmó.

En esa línea, cuestionó la falta de conciencia sobre la violencia que atraviesan las mujeres y consideró que Alex podría utilizar su exposición pública para transmitir otro tipo de mensajes.

“Como varón no entiende toda la violencia que sufrimos las mujeres todos los días. No entiende que desde su lugar puede cambiar las cosas. Y ser como es él en la vida real, que no es eso”, reflexionó.

Finalmente, la bailarina volvió a pedir que no la responsabilicen por las actitudes de su pareja y dejó en evidencia el desgaste emocional que atraviesa: “No reconozco a la persona que es cada vez que abro su Instagram. Que encima no lo quiero ni ver”.

“Les pido, por favor, que a mí no me metan en la misma bolsa. Que yo no estoy de acuerdo. Y que dejen de romperme las pelotas con mandar a criarlo. Porque yo no soy su puta madre”, concluyó, contundente.