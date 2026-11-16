Caro Calvagni celebró la quinta edición de su exclusivo evento The Calvagni Sunset Experience. La propuesta tuvo lugar en La Nube, en la Costanera de Buenos Aires, y reunió a reconocidas figuras del espectáculo, influencers y miembros de la comunidad de la marca.

Entre las invitadas que dijeron presente se destacaron Delfi Ferro, More Beltrán, Lucía Scarpa, Lolita Latorre, Julieta Skilki y Eloísa Appo, quienes acompañaron a Caro Calvagni y participaron de las distintas actividades y experiencias organizadas especialmente para la ocasión.

Uno de los momentos especiales de la jornada fue la presencia de Nicolás Tagliafico, marido de Caro, quien aprovechó su estadía en Buenos Aires por la convocatoria a la Selección Argentina para la fecha FIFA y se sumó al encuentro para acompañarla.

Caro Galvagni y Claudia Villafañe

Caro Galvagni y Lola Latorre

Caro Galvagni y Nicolás Tagliafico

Caro Galvagni y Nicolás Tagliafico

Con el atardecer como escenario, The Calvagni Sunset Experience combinó música en vivo, mocktails y distintas propuestas vinculadas al movimiento y el bienestar. Las invitadas disfrutaron de actividades wellness, entre ellas el Yoga Pilates Experience y una Cardio Session.

De esta manera, Calvagni celebró una nueva edición de su pop-up, una experiencia que combina moda, fitness y bienestar.