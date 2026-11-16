Dante Gebel realizó una donación superior a los 400.000 dólares para transformar y modernizar el área de urgencias del Hospital Pediátrico Federico Falcón, ubicado en Del Viso, partido de Pilar. La inversión se canalizó a través de su fundación River Arena y permitió concretar una importante obra de ampliación y renovación de las instalaciones destinadas a la atención de niños, niñas y adolescentes.

Las obras fueron inauguradas oficialmente el viernes 13 de noviembre, mientras que la puesta en funcionamiento de las nuevas instalaciones está prevista para fines de este mes.

Uno de los principales avances del proyecto fue la ampliación del shockroom, que pasó de contar con una cama especialmente acondicionada para pacientes críticos a disponer de seis. De esta manera, el hospital podrá atender múltiples emergencias de manera simultánea y mejorar su capacidad de respuesta ante situaciones de alta complejidad.

Dante Gebel, a través de su fundación River Arena, hizo una donación para el área de urgencias del Hospital Pediátrico Federico Falcón

Dante Gebel, a través de su fundación River Arena, hizo una donación para el área de urgencias del Hospital Pediátrico Federico Falcón

Hospital Pediátrico Federico Falcón, ubicado en Del Viso, partido de Pilar

Hospital Pediátrico Federico Falcón, ubicado en Del Viso, partido de Pilar

Además, se incorporó equipamiento médico especializado, entre ellos monitores multiparamétricos, un desfibrilador, un electrocardiógrafo, un videolaringoscopio y nuevas camas médicas.

La intervención también contempló una nueva sala de internación con otras seis camas y un office de enfermería integrado al sector de emergencias. Estas mejoras permitirán ofrecer espacios más amplios y funcionales para los profesionales que trabajan en la atención de los pacientes.

Otro de los cambios importantes fue la construcción de un acceso directo para ambulancias al área de urgencias. El objetivo es reducir los recorridos internos, agilizar el ingreso y facilitar el traslado de pacientes en estado crítico. Sobre la importancia de esta transformación, la doctora Abigail Meneses, jefa del Servicio de Emergencias del hospital, resumió: «Cada minuto cuenta».

El proyecto se llevó adelante mediante un trabajo conjunto entre la fundación de Dante Gebel, las autoridades del área de Salud y el Municipio de Pilar. La coordinación permitió realizar las obras sin interrumpir el funcionamiento del hospital ni cerrar sectores de atención, garantizando la continuidad de los servicios para la comunidad.

Con una trayectoria fundamental en la salud pública infantil de la región, el Hospital Pediátrico Federico Falcón brinda atención y acompañamiento a miles de familias de Pilar y localidades vecinas.