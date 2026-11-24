God Save The Queen regresa a Buenos Aires con un nuevo logro internacional bajo el brazo. La reconocida banda tributo a Queen, liderada por Pablo Padín, se presentará el próximo 28 de noviembre de 2026 en el Teatro Gran Rex, después de conseguir un histórico sold out en Dubái.

El espectáculo agotó por primera vez todas las localidades en la ciudad de Emiratos Árabes Unidos, un acontecimiento que representa un nuevo hito en la trayectoria internacional del grupo argentino y reafirma su convocatoria en distintos mercados.

Con más de 20 años de carrera, God Save The Queen se consolidó como una de las propuestas tributo a la legendaria banda británica con mayor recorrido internacional. A lo largo de su historia, llevó la música de Freddie Mercury y compañía a escenarios y festivales de distintos continentes.

Ahora, en plena expansión internacional, volverá a encontrarse con el público argentino en uno de los teatros más emblemáticos de la calle Corrientes.

Foto: prensa God save the Queen

Cómo será el show de God Save The Queen en el Gran Rex

La propuesta de God Save The Queen combina potencia musical, despliegue visual y una interpretación que busca recuperar la energía de Queen, una de las bandas más influyentes de la historia del rock.

El repertorio incluye algunos de los clásicos más reconocidos del grupo británico, entre ellos:

“Bohemian Rhapsody”.

“Somebody to Love”.

“We Will Rock You”.

“We Are the Champions”.

“Radio Ga Ga”.

“Don’t Stop Me Now”.

A través de estas canciones, el espectáculo propone un recorrido por distintas etapas de la historia musical de Queen, con temas que siguen convocando a distintas generaciones.

Quién es Pablo Padín, el líder de God Save The Queen

Pablo Padín encabeza God Save The Queen, la banda argentina que lleva más de dos décadas homenajeando la música de Freddie Mercury y Queen.

A lo largo de su recorrido, el grupo construyó una trayectoria internacional con presentaciones en escenarios y festivales de diferentes países. Su propuesta combina una interpretación musical de los grandes éxitos de Queen con una puesta visual pensada para recrear la energía de sus conciertos.

La historia de God Save The Queen (Foto: SoyPrensa)

El reciente sold out en Dubái representa un nuevo paso en ese camino y anticipa el regreso del espectáculo a Buenos Aires.

Cuándo toca God Save The Queen en Buenos Aires

God Save The Queen se presentará el sábado 28 de noviembre de 2026 en el Teatro Gran Rex, ubicado en avenida Corrientes 857, en la Ciudad de Buenos Aires.

El recital forma parte de una nueva etapa de su gira internacional y será una oportunidad para reencontrarse con el público argentino después de sus recientes presentaciones en el exterior.