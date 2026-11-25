Los cruces de María Fernanda Callejón en vivo con Moria Casán, sumados a los conflictos con el resto de los panelistas derivaron en su salida de La Mañana con Moria, y Edith Hermida opinó filosa sobre la polémica.

“Esto nos pone tristes, porque cuando es posible que alguien se quede sin trabajo no está bueno”, arrancó la conductora de Bendita.

Acto seguido expresó irónica: “No está bueno que pase, pero la verdad que la Callejón estaba fatal”.

Edith Hermida.

“¡Hay que decirlo! Esto no iba a terminar bien y ya lo veníamos diciendo. Estaban los informes y dimos cuenta de lo mal que estaba Callejón... ¡Pero Moria es su amiga!”.

La conclusión de Edith sobre Callejón

“Esto me genera angustia, me pone mal... Porque son tres informes menos por semana”, remató la concuctora de Bendita sobre los escándalos de María Fernanda Callejón.