El día que Diego Armando Maradona hubiera cumplido 66 años se destapó la fuerte grita al interior de su familia, cuando Lalo Maradona blanqueó las diferencias que mantiene con sus cinco hermanas.

“Sólo sé qué mis hermanas son cinco y el único varón que está vivo soy yo, pero nunca me incluyeron en nada”, protestó ante Intrusos en referencia a los fallecidos Hugo y Diego.

Ý tras enfatizar que tampoco lo necesita, Raúl explicó las razones que lo dejaron afuera de los beneficios que genera la marca: “Por ahí fue porque mi hermano estaba enojado conmigo... Aunque nunca le pedí nada a nadie”.

“Le llenaron la cabeza, fueron sucediendo cosas que ya no vamos a arreglar. A mi hermano no lo tengo y es lo que más duele. Lo amo, fue mi ídolo y consejero”, lamentó el conductor de Dona Stream antes de admitir que Matías Morla influyó mucho en el cortocircuito.

La buena onda con Dalma y Gianinna

El detonante de la furia de Diego con Lalo habría sido su presencia en la boda de Dalma, cuando el Diez se había negado a dejar México para acompañar a su hija mayor fruto del matrimonio con Claudia Villafañe.

“Yo tengo relaciones con todos: con mis hermanas, con mis sobrinas, con mis sobrinos. Yo no tengo problema con ninguno”, precisó.

En cuanto al juicio, la discordia entre Dalma y Gianinna con Jana, y la serie de Guillermo Coppola, Lalo tomó distancia: “Yo solo quiero Justicia por mi hermano. No me quiero meter en cosas que no me corresponde. Siempre estuve con mi hermano y lo ayudé cuando pude”.