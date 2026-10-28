En medio del escándalo que rodea a Hernán Casciari, Andy Kusnetzoff reveló que está produciendo un documental sobre la vida de Diego Maradona junto a Osai, lo que despertó la furia de Dalma Maradona. La hija del 10 salió a hablar del tema y apuntó directamente contra el conductor.

“El proyecto de Orsai sobre mi papá no se puede hacer porque nosotros nunca lo autorizamos y Andy lo sabe”, declaró Dalma, en diálogo con Primicias Ya, el ciclo que conducen Marina Calabró y Luis Ventura.

Además, echó un manto de sospecha con respecto a los fondos necesarios para hacer este tipo de proyecto: “Me parece grave que hayan pedido plata para un proyecto que saben que no pueden hacer”, agregó.

Dalma Maradona apuntó contra Andy Kusnetzoff tras el anuncio del documental sobre Diego Maradona (Video: Primicias Ya)

QUÉ DIJO ANDY KUSNETZOFF SOBRE EL DOCUMENTAL DE DIEGO MARADONA

Por último, Dalma Maradona comentó sobre el tema: “Decidimos no darle la autorización. Enciman pretenden hacerlo con el nombre de mi papá, me da bronca. ¡Más bronca me da que le saquen plata a la gente con un proyecto que ya saben que no va a existir!”.

Andy Kusnetzoff, por su parte, también se refirió al tema y dijo que no quería confrontar con la hija de Diego ni con cualquier otro heredero. “Es un documental que es como una carta de amor a Diego Maradona”, declaró el conductor que agrego: “El documental sigue en proceso, se sigue hablando de los derechos con los herederos, siempre estuvo en claro”.