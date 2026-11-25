Tras confirmarse la salida de María Fernanda Callejón de “La Mañana con Moria” para fines de diciembre, comenzó a circular el nombre de la periodista que podría ocupar su lugar en 2027. La información fue revelada por Guido Záffora en DDM y apunta a una figura que actualmente trabaja en otra señal de televisión.

La desvinculación de Callejón se produjo después de que no llegara a un acuerdo contractual con la producción y de protagonizar un fuerte enfrentamiento al aire con Moria Casán, que generó malestar en eltrece. Ahora, mientras el ciclo prepara su próxima temporada, ya habría una candidata para sumarse al equipo de La One.

Fernanda Callejón habló en exclusiva (Foto: Ciudad Magazine).

El encargado de dar la primicia fue Guido Záffora en DDM, donde señaló que la periodista convocada sería Débora D’Amato. La panelista, que actualmente forma parte de “Mediodía Bien Arriba”, el programa que conduce Carlos Monti en Canal Siete, podría cambiar de pantalla para incorporarse al magazine de El Trece.

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Al conocer que su nombre había sido mencionado como posible reemplazo de Callejón, D’Amato se comunicó con Záffora para aclarar su situación. “Hola locura, me dicen que soy un enigmático tuyo. Conmigo no habló nadie. Dicho esto, ojalá”, le escribió, sin confirmar negociaciones, aunque dejando en claro que la posibilidad le resultaría atractiva.

En el mismo programa estaba César Carozza, abogado y amigo íntimo de Moria Casán, quien aportó un dato sobre la relación entre la conductora y la periodista. “A Moria siempre le gustó y le tiene mucho cariño”, aseguró, dando cuenta de que la posible incorporación tendría el visto bueno de La One.

Débora D´Amato (Foto: Instagram @deboradamato)

Por otra parte, Záffora adelantó que la producción prepara cambios en la dinámica del programa para 2027, con un panel rotativo que permitiría renovar las voces y los integrantes del ciclo. Así, la eventual llegada de D’Amato podría ser apenas el primero de varios movimientos en el equipo.

El posible desembarco se produce después de semanas de tensión entre Moria y Callejón, con reproches y pases de factura frente a las cámaras. Aunque la actriz sostuvo que su salida no estuvo relacionada con esos enfrentamientos, su lugar ya tendría una posible candidata para la próxima temporada.

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