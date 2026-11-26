Denisse González y Bautista Mascia están más enamorados que nunca. Este 25 de noviembre, el artista uruguayo cumplió 30 años y su novia decidió dedicarle unas sentidas palabras a través de sus redes sociales.

“Felices 30, mi amorrr”, empezó escribiendo la exparticipante de Gran Hermano a través de Instagram. “Qué lindo es compartir la vida con alguien tan talentoso, bueno, compañero y con ese corazón enorme que tenés”, siguió.

Junto a un video donde recopiló varios momentos compartidos a lo largo sus años de relación, cerró: “Te admiro muchísimo y me encanta verte cumplir tus sueños. Ojalá la vida nos siga regalando mil aventuras juntos”.

El dulce mensaje de Denisse González a Bautista Mascia por su cumpleaños

EL MENSAJE DE DENISSE GONZÁLEZ TRAS RECIBIR EL ALTA DE SU CUARTA INTERNACIÓN

A los pocos días de recibir el alta de su cuarta internación, Denisse González regresó a las redes sociales para hacer una sentida publicación donde expresó cómo se siente actualmente, a pesar de su delicado estado de salud.

A través de su cuenta de Instagram, compartió un video donde recopiló imágenes de su extenso tratamiento médico. Musicalizado con “The Climb”, la canción de Miley Cyrus, mostró imágenes de sus días en el hospital donde siempre estuvo acompañada por su novio, sus amigas y su familia.

Foto: Instagram (@denisse_belen_gonzalez)

“Nunca estamos realmente listos, solo hay que ser valientes”, expresó la exparticipante de Gran Hermano. “Y si algo me quedó claro en todo este tiempo, es que no estoy sola. Gracias de corazón a todos los que me bancan, me acompañan y me tiran siempre la mejor. No saben lo mucho que significa para mí. Los quiero”, cerró en su publicación.