La muerte de Marcos Camino sacudió a la música popular y dejó al descubierto una trama familiar compleja que ahora amenaza con impactar en el futuro de Los Palmeras.

El histórico líder, que había dejado la banda tras la salida de Cacho Deicas, falleció en el estudio de grabación del grupo en Santa Fe, y su partida abrió interrogantes sobre la continuidad del conjunto y el reparto de sus bienes.

La noticia generó conmoción no solo por la pérdida de uno de los íconos de la cumbia, sino también por el trasfondo de conflictos familiares y económicos que salieron a la luz. Camino, que lideró la banda durante cinco décadas, dejó una herencia importante y una familia dividida, con hijos de distintos matrimonios y relaciones tensas.

Dolor por la muerte de Marcos Camino: Los Palmeras lo despidieron con un emotivo mensaje. Crédito: Instagram

LA HERENCIA DE MARCOS CAMINO: BIENES, PROPIEDADES Y RECLAMOS

Según información revelada por el periodista Juan Etchegoyen en el programa Nuevo Día (de lunes a viernes a las 10 horas por Ciudad Magazine), el patrimonio de Marcos Camino incluye una lujosa propiedad en Santa Fe capital, el estudio de grabación conocido como “El Galpón” —donde fue hallado sin vida—, dos autos importados y un local de muebles manejado por su viuda, Sandra Brusa.

Además, se suman los ingresos acumulados durante 50 años de carrera y la participación en la marca Los Palmeras. En vida, Camino había puesto el 50% de la marca a nombre de su hijo, Marcos Camino Jr., mientras que el otro 50% sigue perteneciendo a Cacho Deicas. Esta decisión generó malestar entre los demás hijos, especialmente aquellos con quienes el vínculo estaba roto.

El hijo de Marcos Camino reavivó la polémica (Foto: Instagram @marcoscaminook)

La hija mayor, Silvina, fruto de su primer matrimonio, y su hija Constanza Masi (nieta de Marcos), han manifestado en el pasado sentirse abandonadas por el músico. Silvina llegó a declarar que su padre le dio la espalda y que la relación estaba completamente cortada. Ahora, tras el fallecimiento, crecen las versiones sobre posibles reclamos económicos y deudas pendientes con la familia.

UN FUTURO INCIERTO PARA LOS PALMERAS TRAS LA SALIDA DE SUS LÍDERES

La salida de Cacho Deicas —primero por motivos de salud y luego por diferencias internas— ya había generado rumores y preocupación en el entorno de la banda. Con la muerte de Marcos Camino, la situación se volvió aún más delicada: el liderazgo recayó en su hijo, pero la ausencia de los dos históricos referentes plantea dudas sobre la continuidad y el rumbo artístico del grupo.

En Santa Fe, Los Palmeras son mucho más que una banda: forman parte de la identidad cultural de la provincia. Por eso, la interna familiar y la disputa por la herencia no solo afectan a los protagonistas directos, sino que también generan inquietud entre los seguidores y el entorno musical.

Los Palmeras (Foto: Movilpress)

El negocio detrás de la banda —desde los derechos de las canciones hasta los ingresos por plataformas digitales como Spotify— podría convertirse en otro foco de conflicto, ya que los hijos que no fueron beneficiados en vida por Marcos Camino podrían iniciar reclamos legales.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.