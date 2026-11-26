A casi un año de la separación de Facundo Arana y María Susini, después de dos décadas de relación y tres hijos en común, comenzaron a circular versiones de una fuerte interna familiar.

Según contaron en LAM y Puro Show, uno de los motivos del supuesto conflicto estaría relacionado con un presunto romance de India Arana, de 18 años, con un hombre de 40.

“Hace unos días hubo un rumor de reconciliación con María Susini porque los habían visto cenando a los dos a solas. Él me dijo que no, que simplemente había ido a comer con ella”, comenzó diciendo Nancy Duré en el programa de eltrece.

Y continuó: “Pero ayer en LAM dieron otra información, de un escándalo entre Facundo y María porque María le había quitado la posibilidad de ingresar al country donde vivían. Lo contó Pepe Ochoa”.

Fuerte interna entre Facundo Arana y María Susini por el romance de su hija de 18 años: "Está con un muchacho de 40 años"

¿La hija de Facundo Arana y María Susini estaría saliendo con un hombre de 40 años?

“También se mencionó a la hija de Facundo, que si bien es mayor de edad, estaría saliendo con un muchacho bastante más grande, ella de 18 y él de 40”, especificó Duré, al referirse a otra de las versiones que trascendieron sobre la familia.

¿Qué dijo Facundo Arana?

“Nada para hablar sobre mi familia”, le respondió Facundo Arana a Nancy Duré vía WhatsApp cuando la periodista le consultó por el presunto escándalo familiar. El actor evitó profundizar sobre las versiones que circularon y no confirmó ni desmintió los rumores.

A las versiones sobre la supuesta interna familiar se sumó otra información. La panelista de Puro Show contó que Facundo Arana estaría iniciando una relación amorosa con una diseñadora llamada Marian Saud.