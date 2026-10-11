Jésica Cirio (41) se convirtió en mamá por segunda vez este domingo 11 de octubre. La modelo y conductora dio a luz mediante una cesárea en el Sanatorio Otamendi, donde nació Kimi, su primer hijo junto al empresario Nicolás Trombino.

Según trascendió, el bebé pesó 2,950 kilos y el nacimiento marca una nueva etapa familiar para la pareja, que había confirmado el embarazo en abril de este año.

La noticia fue difundida inicialmente por Ángel de Brito a través de su cuenta de X e Instagram. “Jésica Cirio fue mamá esta mañana. Por cesárea. El bebé pesó 3 kilos”, escribió el conductor, quien dio a conocer los primeros detalles del nacimiento. De momento, Cirio no se refirió al nacimiento debido a que cerró hace meses sus redes sociales debido a diversos escándalos.

El anuncio del nacimiento del hijo de Jésica Cirio y Nicolás Trombino (Foto: Instagram @angeldebritooki)

El nombre elegido por la pareja también despertó curiosidad. El pequeño se llama Kimi, una opción poco habitual en la Argentina cuyo significado se relaciona, según algunas interpretaciones, con conceptos como “noble” o “príncipe”. Con su llegada, Chloe (8) la hija que Cirio tuvo con Martín Insaurralde, se convirtió en hermana mayor.

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En abril, cuando confirmó que estaba esperando un bebé, Cirio contó que la noticia había sido inesperada para ambos. “No fue planeado. Me enteré hace un mes aproximadamente y, a partir de ese momento, comencé con todos los estudios necesarios para asegurarme de que todo estuviera bien”, había explicado sobre el comienzo de esta nueva etapa.

La conductora también contó que prefirió mantener su relación con Trombino lejos de la exposición pública. El empresario, vinculado al rubro de los supermercados mayoristas, mantiene un perfil bajo y se convirtió en su pareja después de la separación de Elías Piccirillo. En una entrevista, Cirio había señalado que ambos estaban felices con la llegada del bebé, aunque debieron adaptarse a la noticia porque no estaban buscando un embarazo.

Jésica Cirio (Foto: redes sociales).

Durante la espera, la modelo también se ocupó de contarle primero a su hija Chloe que tendría un hermanito. La niña recibió la noticia con entusiasmo y acompañó a su mamá durante el proceso. Cirio, por su parte, explicó que viviría esta maternidad desde un lugar diferente al de su primera experiencia, con más tranquilidad y con la intención de preservar su intimidad.

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