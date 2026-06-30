La causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Martín Insaurralde, Jésica Cirio y Sofía Clerici sumó nuevas definiciones mediáticas luego de que la Justicia dispusiera restricciones para los implicados: no podrán salir del país y deberán pedir autorización para alejarse más de 50 kilómetros de sus domicilios.

En ese contexto, Mercedes Ninci amplió información en “La Mañana con Moria”, donde la atención terminó desviándose por completo hacia las explosivas declaraciones de Moria Casán.

Moria habló sin filtro de Sofía Clerici en la causa Insaurralde (eltrece)

¿Dónde está Martín Insaurralde?

“¿Saben dónde está Insaurralde?”, lanzó Ninci al aire. Sin filtro, Moria respondió con ironía: “En la casa de Clerici”, generando risas en el estudio. La periodista aclaró: “No, están en su casa de Banfield, no pueden moverse de ahí”.

Ninci detalló además las restricciones que pesan sobre los imputados. “Jésica Cirio puso como residencia efectiva el departamento de Ortega y Gasset. Si quiere ir a dormir a la casa del novio tiene que pedir permiso al juzgado”, explicó. También agregó que lo mismo aplica para Insaurralde, quien incluso debería avisar si quisiera trasladarse.

Sobre Sofía Clerici, la periodista fue aún más precisa: “Si quiere hacer de acompañante sexual, como ella misma declaró, no puede ausentarse más de 24 horas de su casa de Nordelta”.

Moria Casán definió sin filtros a Sofía Clerici: “Vagina social”

En ese momento, Moria volvió a intervenir con una definición que descolocó a todos. Con su estilo habitual, lanzó una frase que encendió el estudio y luego se autocensuró parcialmente para evitar ir más lejos: habló de Clerici como una figura mediática que terminó siendo clave en la exposición del caso.

“Es una especie de Mata Hari. Nos sirvió”, expresó la diva, en referencia a la mujer vinculada al escándalo. Ninci retrucó: “Más allá de lo que choreó, nos sirvió. Hay que agradecer”.

Finalmente, Moria cerró con una frase aún más polémica al referirse al modo en que Clerici justificaría sus ingresos: “Ella dice que lo que choreó no lo puede justificar en ingresos brutos porque es acompañante… es ingreso modo ‘vagina social’”, lanzó sin filtro antes de cortar la conversación: “Bueno, vamos con otra cosa, que se me va la lengua”.