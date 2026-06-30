El pasado 29 de junio, Paraguay hizo historia al eliminar a Alemania en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, tras un partido que terminó 1-1 en el tiempo reglamentario y sin diferencias en el alargue.

Desde los doce pasos, Orlando Gill se convirtió en héroe al atajar tres penales y sellar la clasificación paraguaya, desatando la euforia de millones de fanáticos.

Cómo afecta a la salud una definición por penales en un Mundial: el dato que reveló Capuya (eltrece)

Cómo afecta a la salud una definición por penales en un Mundial

En ese marco, el tema llegó a “La Mañana con Moria”, donde Moria Casán le consultó al médico Guillermo Capuya sobre el impacto emocional de estas instancias decisivas.

“Capuya, ¿qué pasa con las emociones?”, preguntó la conductora en vivo.

El profesional explicó que no se trata solo de pasión deportiva, sino de un fenómeno con consecuencias medibles: “Respecto a las emociones, está todo estudiado esto. Alemania, Inglaterra… en partidos que se definen por penales, por lo general termina con gente internada. Aumenta la demanda”, afirmó, en referencia al incremento de consultas médicas en momentos de máxima tensión.

La emoción de Dallys Ferreira tras el histórico triunfo de Paraguay ante Alemania en el Mundial 2026 (Foto de Instagram)

La emoción de Dallys Ferreira tras el histórico triunfo de Paraguay ante Alemania (Foto de Instagram)

El especialista remarcó que este tipo de definiciones extremas pueden provocar picos de estrés, ansiedad e incluso descompensaciones en personas con factores de riesgo, lo que explica el aumento de atención médica durante estos eventos.

La combinación de adrenalina, incertidumbre y euforia colectiva convierte a los penales en uno de los momentos más intensos —y potencialmente riesgosos— para el organismo de los hinchas.