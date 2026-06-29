La situación judicial de Martín Insaurralde y Jésica Cirio sumó un nuevo capítulo. En Puro Show revelaron que, si bien el juez rechazó por el momento el pedido de detención que había presentado el fiscal de la causa, ambos tienen prohibido salir del país mientras continúa la investigación.

Al aire del ciclo explicaron que el pedido del fiscal surgió a raíz del riesgo procesal que observa en la causa: "El día viernes el fiscal le pidió al juez que lleva esta causa que por favor los detengan, porque cree que tanto Jésica Cirio como Martín Insaurralde pueden entorpecer la causa, corren riesgo de fuga“, detallaron.

Sin embargo, aclararon que la solicitud de detención aún no prosperó: "Obviamente que el juez todavía está analizando la situación“, remarcaron. En el programa recordaron además una información que, según afirmaron, habían dado en exclusiva semanas atrás: Jésica Cirio tenía previsto viajar a Ibiza durante todo el mes de julio.

Foto: Captura (eltrece)

"Jésica Cirio tenía programas. Esto lo habíamos contado acá, en exclusiva. Si nosotros contamos una cosa así es porque lo tenemos no chequeado, recontra chequeado“, aseguraron.

Según explicaron, la conductora ya tenía todo organizado para concretar ese viaje: "Ya tenía hasta el pasaje sacado. Tenía viaje programado para irse a Ibiza durante todo julio, durante un mes. Aparte ya tenía los permisos médicos por el tema del embarazo“, señalaron.

"Ahora tiene prohibido salir del país. O sea, no va a pasar. Una buena medida de la Justicia que tomó cartas en el asunto porque era una locura si Cirio salía del país“, cerraron en el ciclo.

Insaurralde y Cirio, en su boda. La relación está en su peor momento.

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MORIA CASÁN REVELÓ CÓMO ES EL EXPLOSIVO NUEVO VIDEO DE JÉSICA CIRIO

La polémica por los videos atribuidos a Jésica Cirio y que la muestra filmando varios fajos de dólares guardados en distintos cajones de su vestidor, sigue escalando y ahora sumó un comentario explosivo de Moria Casán.

Durante una nueva emisión de La Mañana con Moria, la conductora compartió una información que, según aseguró, le llegó en las últimas horas y que podría agregar un capítulo todavía más impactante a la controversia.

Mientras en el programa analizaban el material difundido y las distintas interpretaciones sobre las imágenes, Moria dio a conocer la versión que le llegó después de que se conociera públicamente el contenido de los videos: “A mí me habían dicho que algunos saben que en el final de este video está ella tirándose sobre los fajos tipo ‘esto es lo mismo’”.

Foto: Captura (eltrece)

“Esto me lo dijeron ayer en una reunión”, agregó. Y cerró: “Dicen algunos conocidos que ella termina en la cama, tirada, diciendo ‘ay, qué divino, todo esto es mío’”.