Jésica Cirio atraviesa una nueva etapa en su vida familiar. La modelo y conductora se convirtió en mamá por segunda vez este domingo 11 de octubre, con el nacimiento de Kimi, su primer hijo junto al empresario Nicolás Trombino.

El bebé nació por cesárea en el Sanatorio Otamendi y, según trascendió, pesó 2,950 kilos. La noticia fue difundida inicialmente por Ángel de Brito a través de sus redes sociales, donde compartió los primeros detalles del nacimiento.

Sin embargo, uno de los datos que más llamó la atención fue el nombre elegido por la pareja para su hijo. Según informó Laura Ubfal, el bebé se llama Kimi, una opción original y poco frecuente que tiene distintos significados según su origen.

El anuncio del nacimiento del hijo de Jésica Cirio y Nicolás Trombino (Foto: Instagram @angeldebritooki)

Qué significa Kimi, el nombre que eligieron Jésica Cirio y Nicolás Trombino

Kimi es un nombre corto y sonoro que puede utilizarse tanto para mujeres como para varones. Su significado depende del origen y de la forma en que se escriba.

En japonés, puede asociarse con conceptos como “noble” o “señor”, según los caracteres utilizados. Por eso, para establecer un significado preciso es necesario conocer cómo se escribe el nombre en japonés.

También es conocido como nombre masculino en Finlandia, en parte por el expiloto de Fórmula 1 Kimi Räikkönen. Además, puede utilizarse como diminutivo de otros nombres, como Kim o Kimiko.

La elección de Kimi se suma a la tendencia de nombres breves y originales, que se destacan por su sonoridad y por ser poco habituales en la Argentina.