El domingo 28 de septiembre volvió a ser una fecha cargada de emoción para la familia Yankelevich y para todos aquellos que recuerdan con cariño a Romina Yan. Ese día se cumplieron 15 años de la muerte de la actriz, hija de Gustavo Yankelevich y Cris Morena, y el homenaje colectivo se sintió con fuerza tanto en su entorno íntimo como en el corazón de sus seguidores.

Uno de los gestos más conmovedores llegó de la mano de su hijo Valentín Yan, fruto del matrimonio con Darío Giordano, quien eligió sus redes sociales para compartir una imagen cargada de recuerdos y ternura.

La foto, tomada durante su infancia, lo muestra junto a sus hermanos Tomás y Azul, mientras Romina aparece sonriente y luminosa, sosteniendo a la más pequeña en brazos. La escena, enmarcada por luces y decoraciones festivas, refleja la calidez y complicidad familiar que caracterizaba a la actriz.

El joven piloto de automovilismo no eligió la fecha al azar: cada aniversario de su madre se transforma en un espacio de homenaje a Romina Yan, donde la memoria y el amor trascienden el paso del tiempo. Su publicación fue un mensaje simple pero poderoso: los abrazos y sonrisas compartidas siguen siendo la forma más pura de mantener vivo el vínculo.

El homenaje de Valentín Yan a Romina Yan a 15 años de su muerte. CRÉDITO: INSTAGRAM

EL RECUERDO PRESENTE DE ROMINA YAN

Este gesto no es aislado. El pasado 5 de septiembre, en el que Romina hubiera cumplido 51 años, Valentín también emocionó con un texto dedicado: “Hoy es otro año que no podemos festejar con vos, pero igualmente te festejamos todos los días”. Palabras que reflejan la ausencia, pero también la certeza de sentirla siempre presente como fuerza protectora.

El homenaje de este año estuvo atravesado por un dolor adicional: la reciente muerte de Mila, la hija de Tomás Yankelevich, quien falleció en un accidente náutico a los siete años. La ausencia de ambas se sintió con intensidad, y Cris Morena también eligió las redes para abrir su corazón y compartir un video íntimo en recuerdo de su hija.