A pocos días de un nuevo aniversario de la muerte de Romina Yan, Facundo Arana abrió su corazón y la recordó con emoción en una nota que dio a Puro Show.

“Yo le canté a Romina cuando estaba embarazada de su hijo Franco. Imaginate: hoy, Franco es un artista egresado de Londres. Pero esa vez le canté a ella con Franco en la panza. Me acuerdo la letra y no la canté desde entonces”, expresó Facundo, muy conmovido, al aire.

Arana también habló de lo que significó trabajar en Chiquititas, bajo la dirección de Cris Morena: “ Éran todos chicos, con una exigencia enorme”.

Por último, al ver nuevamente las imágenes con distintos momentos junto a Romina, el actor se mostró a flor de piel y feli de haber podido trabajar con ella.

Facundo Arana: “Romina dejó una huella imborrable, no solo en quienes trabajamos con ella, sino en todos los que la quisieron desde la pantalla“.

EL HIJO DE ROMINA YAN, ÍNTIMO: “CUANDO ME DICEN QUE SOY IGUAL A MI MAMÁ, LO SIENTO COMO UN MENSAJE DE ELLA”

Con el recuerdo marcado a fuego en su corazón, Franco -el hijo de Romina Yan- dio una profunda nota donde habló de cómo se siente cada vez que le dicen que se parece a su mamá, la recordada y querida actriz que falleció en 2010.

“Cuando viene alguien y me dice ‘sos igual a tu mamá’, lo siento como un mensaje de ella, porque es raro”, comenzó diciendo el joven en una nota que dio a Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Yo creo que te mandan mensajes a través de estas personas, siempre me pasa en lugares como aeropuertos, donde se cruza mucha gente. Siempre agradezco”, agregó, muy movilizado por el cariño del público.

Asimismo, el músico de 23 años destacó lo presente que tiene a su mamá: “La siento. Cada uno de nosotros tiene su conexión. Con el abuelo hemos investigado y nos hemos abierto mucho a todas estas cosas”.

“Cuando viene alguien y me dice ‘sos igual a tu mamá’, lo siento como un mensaje de ella”.

“Yo me conecto con ella a través de la música, a través de estas cosas cotidianas que me pasan. Ella está. Uno extraña la pérdida física, pero yo aprendí que están siempre, inclusive más que si estuvieran en este plano. Pero no voy a mentir y siempre tengo ganas de sentir un abrazo”, cerró el nieto de Cris Morena, íntimo.