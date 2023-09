Franco Yan, el hijo de Romina Yan, recordó con emoción a su mamá el día que cumpliría 49 años. A través de sus stories de Instagram, sacó a relucir una tierna imagen vintage que deja en evidencia uno de los momentos más felices vividos con la querida artista.

Franco compartió en su red social una foto de hace muchos años, cuando era un niño, en la que se lo ve junto a su mamá; en la imagen, ambos están abrazados, mirando hacia el horizonte; muy compinches y felices de tenerse.

Junto a la dulce imagen con su madre, quien falleció el 28 de septiembre de 2010, el nieto de Cris Morena sumó un enorme emoji de corazón que dice más que mil palabras. ¡Siempre en su memoria!

AGUSTINA CHERRI CONTÓ QUE CELABA A ROMINA YAN EN CHIQUITITAS

“Romina tenía veintipico de años, pero nos comandaba, nos cuidaba. Yo me acuerdo que era muy apegada a ella y muy celosa yo de ella. Yo no quería que hable con ninguna otra chiquitita, la quería para mí y siempre le hacía escenas de celos”, recordó Agustina, divertida.

“Ella era muy amorosa con todos los chicos, no solo conmigo y a mí me daba celos. Yo me empacaba y ella se comunicaba conmigo a través de cartas. Antes de venir a hablarme, me escribía cartas”, rememoró la actriz de Votemos.

“Ahí me decía que ella era muy tímida, pero que me quedara tranquila, que me quería. Yo no dejaba de ser una nena y la admiraba. Era Romina, pero también era Belén, mi ídola”, aseveró, sensibilizada.