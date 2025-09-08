En un fin de semana que quedará marcado en su carrera deportiva, Valentín Yankelevich consiguió su primera Pole position en el Turismo Carretera 2000, en su temporada debut. El joven piloto se ubicó en lo más alto de la clasificación, dejando en claro su progreso frente a corredores con larga trayectoria.

Ese rendimiento no fue casualidad: en la primera final, Yankelevich se mostró competitivo desde la largada, protagonizando una intensa pelea rueda a rueda con los principales referentes de la categoría. Su esfuerzo tuvo recompensa al cruzar la meta en un destacado segundo lugar, logrando así su segundo podio en lo que va del campeonato.

Valetín Yankelevich (Foto: Instagram @valenyan)

Con la emoción a flor de piel, Valentín compartió sus sensaciones tras la carrera. “Estoy muy feliz, porque siento que cada fecha voy mejorando. Haber logrado mi primera Pole y subir al podio en la misma fecha es increíble. Más allá del resultado de la segunda carrera, me quedo con el aprendizaje y con todo lo que pude avanzar”, expresó ante los medios.

La segunda final presentó un desafío distinto. Un incidente lo relegó en la grilla y lo obligó a largar desde atrás. Sin embargo, lejos de rendirse, Yankelevich encaró una remontada que lo llevó hasta el 11.º puesto, sumando puntos valiosos y mostrando su temple en condiciones adversas.

De esta manera, el piloto se mantiene en la sexta posición del campeonato, consolidándose como una de las grandes promesas del automovilismo argentino. Su capacidad para adaptarse y crecer carrera tras carrera refuerza la expectativa en torno a su futuro.

Valetín Yankelevich y Valentina pastore (Foto: Instagram @valenyan)

Con apenas unas fechas en la categoría, Yankelevich sigue dando pasos firmes y ya es considerado una de las revelaciones más importantes de la temporada del Turismo Carretera 2000.

