Algunos de los famosos que fueron a ver el Superclásico (Fotos: Instagram @nicoochiato @evelynbotto @elchuecosuar)

Con una Bombonera colmada, este domingo 1 de noviembre se llevó a cabo el Superclásico entre Boca y River, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura. Aquellos famosos hinchas del xeneize no quisieron perderse el partido y se mostraron en redes sociales alentando a su equipo.

El equipo xeneize se quedó con la victoria al finalizar el encuentro 1 a 0, en una tarde que también dejó postales de famosos, encuentros y homenajes, con la figura de Diego Maradona presente en la cancha de Boca.

Dalma y Gianinna Maradona estuvieron en la cacha así como también Adrián Suar y su novia, Rocío Robles, Nico Occhiato, Evelyn Botto, Leti Siciliani y la flamante nueva pareja reconciliada: Zaira Nara y Jakob Von Plessen junto a sus dos hijos.

LOS FAMOSOS QUE FUERON A VER EL SUPERCLÁSICO

Dalma y Gianinna Maradona asistieron al superclásico y siguieron el partido desde el histórico palco que perteneció a su padre, Diego Maradona. Su presencia no pasó inadvertida en una jornada cargada de emociones para los hinchas xeneizes.

Dalma y Gianinna Maradona vieron el superclásico desde el palco de su padre (Foto: Instagram @dalmaradona)

Adrián Suar tampoco quiso perderse el encuentro. A través de sus historias de Instagram compartió un video que había grabado su novia, Rocío Robles. “Acompañando al bostero”, escribió la participante de MasterChef Celebrity al compartir las imágenes en sus redes sociales.

Adrián Suar y Rocío Robles en la Bombonera (Video: Instagram @elchuecosuar)

“Qué hermoso es ser bostero y ganarle a las gallinas”, escribió Nico Occhiato a través de una publicación que hizo en su perfil de Instagram donde compartió varios postales del encuentro al que asistió con uno de sus mejores amigos.

Nico Occhiato también estuvo en la Bombonera (Foto: Instagram @nicoocchiato)

Durante el partido, Leti Siciliani compartió en sus redes un breve video donde se la veía alentando a Boca con una amiga: Bety. “Mi compañera de atrás, todo el partido festejamos y nos abrazamos, y así terminamos”, escribió la actriz en el posteo.

Leti Siciliani en la Bombonera (Foto: Instagram @letisiciliani)

Zaira Nara y Jakob Von Plessen, quienes se reconciliaron recientemente, también fueron a la cancha este domingo, acompañados de sus hijos: Malaika y Viggo. La modelo, por su parte, subió a sus redes una foto junto a su hija en la entrada de la Bombonera mientras que Pochi, de Gossipeame, compartió fotos de la familia completa saliendo del estadio.

Zaira Nara y Viggo en la Bombonera (Foto: Instagram @zaira.nara)

Zaira Nara, Jakob Von Plessen y sus dos hijos saliendo de la Bombonera (Fotos: Instagram @gossipeame)

Evelyn Botto, ferviente hincha del xeneize, también estuvo presente en el superclásico. A través de sus redes sociales compartió un álbum de fotos donde se la vio compartiendo el encuentro con su papá y su hermano.