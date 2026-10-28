Rodrigo Lussich arremetió contra Flor de la V y la ninguneó por su nuevo rol: "Hace cinco minutos que sos panelista de chimentos"

Después de casi cinco años de distanciamiento, Flor de la V y Rodrigo Lussich decidieron ponerle punto final a su enfrentamiento. El inesperado acercamiento ocurrió durante el casamiento de Andrea Ghidone, donde ambos coincidieron y aprovecharon la oportunidad para conversar y dejar atrás los conflictos del pasado.

La pelea había comenzado a raíz de una información que Lussich difundió sobre Luciana Salazar y que posteriormente fue desmentida por Flor.

Aunque aquella situación provocó un fuerte malestar entre los conductores, el paso del tiempo permitió que finalmente pudieran recomponer su vínculo.

FLOR DE LA V CONTÓ CÓMO FUE SU RECONCILIACIÓN CON RODRIGO LUSSICH

Luego de que el periodista hiciera público el acercamiento, Flor de la V confirmó la noticia este miércoles en Puro Show. “Sí, después de mucho tiempo pudimos solucionar todo. Viste que hay cosas que se dan o no se dan y acá fluyó”, expresó.

Sin revelar quién tomó la iniciativa para conversar, la conductora le restó importancia al conflicto que los mantuvo alejados durante años. “La verdad es que para mí no había pasado nada tan grave, fue una estupidez como empezó todo. Por suerte nos vimos e hicimos borrón y cuenta nueva”, aseguró.

La conductora dio su versión de los hechos y adelantó qué podría pasar en el futuro en América. Video y foto: Puro Show (eltrece)

Además, Flor se refirió al futuro profesional de Lussich luego de que se conociera el final de su dupla televisiva con Adrián Pallares en Intrusos. Lejos de esquivar el tema, sorprendió con una propuesta: “Para mí Rodrigo podría quedarse solo. Sería un buen desafío para él porque si bien quiere entrar en política, no es el momento”.

De esta manera, los conductores lograron cerrar una vieja disputa y mostraron que, después de varios años de tensión, están dispuestos a comenzar una nueva etapa en su relación.