El vínculo que la China Suárez mantiene con Benjamín Vicuña podría mejorar de forma sustancial en el futuro inmediato, luego de que se filtrara una decisión clave que habría tomado la novia de Mauro Icardi.

“Anotó a sus hijos nuevamente en el colegio que concurrían antes de irse a Turquía”, afirmó Natalie Weber.

La panelista de Intrusos luego agregó que esa determinación “daría a entender que” Magnolia y Amancio “se quedan en el país”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@sangrejaponesa) Por: Fabiana Lopez

“Ya habló en el chat de madres”, enfatizó Weber. Con lo cual, en el ciclo lectivo 2027 los niños se reencontrarían con sus antiguos compañeros de clase.

El reclamo de Vicuña a la China Suárez

De esta forma, la China cedería a la presión de Vicuña de que sus hijos en común se eduquen en Argentina al igual que los tres varones que tiene con Pampita.

“Estuvieron con maestra particular, igual, en la casa de los sueños todos estos meses”, recordó Natalie Weber respecto de lo que sucedió cuando Mauro Icardi quedó libre del Galatasaray y dejaron de vivir en Turquía.