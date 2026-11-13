La guerra entre Wanda Nara y Eugenia “la China” Suárez sumó un capítulo explosivo y podría trasladarse definitivamente a los tribunales. Después del escandaloso enfrentamiento que protagonizaron en la denominada “casa de los sueños”, la actriz habría decidido iniciar acciones legales contra la conductora por las presuntas amenazas que recibió durante el episodio.

La información fue revelada por Paula Varela en Intrusos, donde sorprendió al contar que la actriz cambió de opinión respecto de la posibilidad de judicializar el conflicto: “Eugenia no quería presentar acciones legales, sentía que no tenía que meterse, que no tenía ganas de estar como con esa energía fea alrededor”, explicó la periodista.

Sin embargo, esa postura habría cambiado radicalmente: “Ahora sí podemos confirmar que Eugenia Suárez inicia una demanda contra Wanda Nara”, aseguró la panelista, contundente.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa y @wanda_nara)

Según explicó Varela, la decisión de la actriz estaría relacionada con las amenazas que habría recibido durante el tenso episodio en Nordelta y no con la filtración de los videos que circularon en las últimas horas: “Ella, no te digo que tiene miedo, pero no sabe con lo que se puede venir esta mujer. No sabe qué se puede traer entre manos, así que decidió iniciar acciones legales”, detalló.

Además, remarcó que habría más material audiovisual del enfrentamiento y que Eugenia quiere que esas imágenes lleguen a manos de la Justicia: “No tiene que ver con la filtración del video, sino que es por las amenazas”, aclaró, al explicar cuál sería el eje de la presentación judicial.

En ese sentido, lanzó otro dato que podría complicar todavía más el escenario: “Hay más videos, como dice Wanda, editadas, hay más cosas, todas esas cosas se van a presentar en la Justicia”, cerró.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

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EL CONTUNDENTE POSTEO DE MARTÍN MIGUELES PARA WANDA NARA TRAS EL ESCÁNDALO CON MAURO ICARDI Y LA CHINA SUÁREZ

El escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez sumó un nuevo capítulo y, esta vez, quien decidió hablar —aunque sin pronunciar una sola palabra— fue Martín Migueles. Después de quedar en el centro de la polémica por su tenso enfrentamiento con el futbolista en “la casa de los sueños”, el novio de la conductora hizo una contundente declaración pública de amor.

A través de sus historias de Instagram, Migueles compartió una selfie junto a Wanda a bordo de una embarcación, con el río de fondo y en un clima de absoluta complicidad y la acompañó con dos emojis de dos corazones rojos.

Dicha publicación la había subido Wanda a sus redes con un mensaje especial: “Potro”, con un corazón rojo y un emoji de un caballo, dejando en claro el gran sostén que Martín representa en su vida.

Foto: Captura de Instagram Stories (@martin_migueles)

La imagen llegó en un momento particularmente caliente para la pareja, después de que se conocieran las imágenes del cruce entre Migueles y Mauro Icardi, ocurrido durante el operativo policial en la propiedad del futbolista, en Nordelta, donde también se dijeron de todo Wanda y la China.

¡Tremendo!