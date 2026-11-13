Wanda Nara decidió romper el silencio después de la explosiva difusión del video en el que se la escucha insultando y enfrentando a Eugenia “la China” Suárez durante el escándalo ocurrido en “la casa de los sueños”, en Nordelta. En diálogo con Primicias Ya, la conductora dio su versión de los hechos, cuestionó la edición de las imágenes y justificó su reacción en medio de la delicada situación familiar.

Lejos de esquivar la polémica, Wanda reconoció que perdió el control, aunque explicó que todo ocurrió en un contexto de angustia y desesperación: “Es simplemente la reacción de una madre desesperada que salió en el momento que me indicaron”, expresó durante la entrevista.

En ese sentido, explicó que no había decidido por su cuenta cuándo presentarse en el lugar, sino que esperó las indicaciones correspondientes: “Algunos dicen: ‘Ay, espero hasta el final del programa (por las grabaciones en MasterChef Celebrity)’. No, yo esperé la orden y me dijeron de la manera que lo tenía que hacer”, aclaró.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

Uno de los momentos más fuertes de la entrevista llegó cuando la conductora explicó qué fue lo que la hizo reaccionar de esa manera al encontrarse con la actriz: “Así y todo, intenté por todos los medios de que sea esto de una manera pacífica”, aseguró.

Sin embargo, reconoció que hubo un momento en el que no pudo contener su enojo: “Llega un momento que tengo sangre que corre por mis venas. Y la verdad que al ver toda la situación con la que me encontré, al ver del otro lado una persona adulta queriendo manipular, la verdad que ahí sí no me pude controlar”.

Pero la conductora también sorprendió al asegurar que las imágenes que circularon no muestran todo lo que sucedió durante el enfrentamiento: “La verdad que no me acordaba que había dicho todo eso. Lo que sí me acuerdo es que falta mucho. Mucho más. Dije más cosas que obviamente cortaron, editaron y filmaron”.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

Wanda también puso en duda la frialdad de quienes registraron el episodio mientras se desarrollaba una situación que, según su relato, la encontró completamente desbordada: “La verdad que yo, en un momento de semejante angustia, descontrol y enojo, incertidumbre y un montón de cosas, mirá si me voy a poner a filmar”, disparó.

Finalmente, lanzó una frase con la que apuntó contra quienes grabaron el episodio: “Yo admiro a esta gente que sea tan fría y frívola de ponerse a filmar una situación así”.

Wanda Nara: “La verdad que yo, en un momento de semejante angustia, descontrol y enojo, incertidumbre y un montón de cosas, mirá si me voy a poner a filmar”.

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ASEGURAN QUE LA CHINA SUÁREZ DEMANDARÍA A WANDA NARA TRAS SU TREMENDO CRUCE EN “LA CASA DE LOS SUEÑOS”

La guerra entre Wanda Nara y Eugenia “la China” Suárez sumó un capítulo explosivo y podría trasladarse definitivamente a los tribunales. Después del escandaloso enfrentamiento que protagonizaron en la denominada “casa de los sueños”, la actriz habría decidido iniciar acciones legales contra la conductora por las presuntas amenazas que recibió durante el episodio.

La información fue revelada por Paula Varela en Intrusos, donde sorprendió al contar que la actriz cambió de opinión respecto de la posibilidad de judicializar el conflicto: “Eugenia no quería presentar acciones legales, sentía que no tenía que meterse, que no tenía ganas de estar como con esa energía fea alrededor”, explicó la periodista.

Sin embargo, esa postura habría cambiado radicalmente: “Ahora sí podemos confirmar que Eugenia Suárez inicia una demanda contra Wanda Nara”, aseguró la panelista, contundente.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa y @wanda_nara)

Según explicó Varela, la decisión de la actriz estaría relacionada con las amenazas que habría recibido durante el tenso episodio en Nordelta y no con la filtración de los videos que circularon en las últimas horas: “Ella, no te digo que tiene miedo, pero no sabe con lo que se puede venir esta mujer. No sabe qué se puede traer entre manos, así que decidió iniciar acciones legales”, detalló.

Además, remarcó que habría más material audiovisual del enfrentamiento y que Eugenia quiere que esas imágenes lleguen a manos de la Justicia: “No tiene que ver con la filtración del video, sino que es por las amenazas”, aclaró, al explicar cuál sería el eje de la presentación judicial.

En ese sentido, lanzó otro dato que podría complicar todavía más el escenario: “Hay más videos, como dice Wanda, editadas, hay más cosas, todas esas cosas se van a presentar en la Justicia”, cerró.