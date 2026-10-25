A siete meses de su boda con Rodrigo Valladares Macri, Emily Lucius decidió iniciar una importante renovación en su hogar. Como no podía ser de otra manera, dio un adelanto de lo que se vendrá en sus redes para compartirlo con sus seguidores.

“Se viene una hermosa remodelación del hogar”, anunció la influencer a través de una historia de Instagram donde se veía a su marido sentado en el sillón junto a su gato, mirando la televisión.

Luego, la hermana de Belu Lucius explicó que su idea es hacer una importante remodelación en la casa, arrancando por el living. Pero, para eso, quiere vaciar el espacio por completo.

Emily Lucius y su marido (Foto: Instagram @emilylucius)

EMILY LUCIUS ARRANCÓ LA REMODELACIÓN DE SU CASA

“Todavía no elegimos nada pero para mi primero hay que sacar todo para ver los espacios, imaginar y ahí arrancar a armar todo”, explicó Emily Lucius en la misma historia de Instagram donde adelantó que se veía un importante cambio.

(Foto: Instagram @emilylucius)

Con respecto a su marido, a quien se lo veía en la imagen, contó: “Ya le saqué la mesita donde comía, esta semana se va el sillón pero todavía no lo sabe amorcito”. Fiel a su estilo, la influencer irá compartiendo los avances en sus redes a lo largo de las próximas semanas.