Emily Lucius protagonizó un incómodo episodio en un aeropuerto por un inconveniente con su equipaje. La situación fue revelada por Gossipeame en “La No Noticia”, su sección de Instagram, donde compartió una imagen de la influencer reorganizando sus pertenencias en pleno sector de check-in.

Según contó la cuenta, varios pasajeros habrían tenido que afrontar cargos adicionales debido a la política de equipaje de la aerolínea. En ese contexto, Lucius también habría superado el límite permitido y debía abonar 80 euros.

EL INCÓMODO MOMENTO DE EMILY LUCIUS EN EL AEROPUERTO

En la imagen publicada por Gossipeame se puede ver a Emily con sus valijas abiertas en el piso, mientras redistribuye prendas y otros objetos junto a su acompañante.

“Emily Lucius en el aeropuerto, me cuentan que la aerolínea estafó a todos con la política del equipaje, por lo tanto todos tuvieron que pagar”, escribió Pochi al compartir la postal.

EL INCÓMODO MOMENTO DE EMILY LUCIUS EN EL AEROPUERTO. Crédito: Instagram

De acuerdo con la información difundida, la influencer también estaba excedida con su equipaje, por lo que debía afrontar un cargo extra de 80 euros.

Para intentar evitar ese pago, Lucius decidió abrir sus valijas y redistribuir algunas de sus pertenencias, una escena que quedó registrada en la fotografía compartida en las redes sociales.

“Ella se puso a distribuir las cosas porque también estaba excedida, eran 80 euros lo que tenían que pagar”, detalló Pochi sobre el episodio.