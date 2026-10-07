Callejero Fino recuperó la libertad bajo la modalidad de prisión domiciliaria y, después de varias semanas detenido, protagonizó uno de los momentos más movilizantes de su regreso a casa: el reencuentro con su hijo, Karim Yadiel.

El emotivo momento quedó registrado en un video que compartió en redes sociales Jessica Belén, pareja del cantante, poco después de que la Justicia autorizara que continuara cumpliendo la prisión preventiva en su domicilio de Pilar.

En las imágenes se puede ver al músico llegando a su casa. Apenas lo ve, su hijo corre hacia él y ambos se funden en un abrazo. La emoción fue inmediata y tanto el padre como el pequeño terminaron llorando. “Hola, papi”, se lo escuchó decir a Callejero Fino mientras abraza a su hijo. Segundos después, completamente conmovido, agregó: “Perdón”.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@jessicabelen_723)

La respuesta del niño también fue emocionante: “No pasa nada”, le contesta entre lágrimas. El abrazo continuó durante varios segundos, hasta que el cantante le expresó todo su amor: “Te amo”.

El registro permitió conocer el primer encuentro entre padre e hijo después de la salida del músico del penal y rápidamente generó repercusión en las redes sociales.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@jessicabelen_723)

El artista, cuyo nombre real es Natanael Alvarenga, había sido detenido el 30 de agosto luego de ser interceptado mientras circulaba sin patente. Durante el procedimiento, la Policía encontró en su vehículo el arma de fuego con la numeración limada.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@jessicabelen_723)

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LA JUSTICIA ORDENÓ LA PRISIÓN PREVENTIVA DE CALLEJERO FINO: POR QUÉ SEGUIRÁ DETENIDO

Callejero Fino seguirá detenido luego de que la Justicia ordenara su prisión preventiva (tal como se conoció a fines de septiembre pasado) en la causa que investiga la portación ilegal de un arma de guerra. La medida había sido solicitada por el fiscal Cosme Iribarren, quien consideró que existe riesgo de fuga, y finalmente fue dispuesta por la Justicia.

El cantante, cuyo nombre es Simón Natanael Alvarenga, permanece privado de su libertad desde el 30 de agosto, cuando fue interceptado durante un control vehicular en la zona de Villa La Ñata, partido de Tigre. En ese momento circulaba en una Volkswagen Amarok V6 que no tenía las chapas patente.

Durante el procedimiento, los efectivos encontraron dentro de la camioneta una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada, además de un cargador y municiones. Desde el comienzo de la investigación, Callejero Fino sostuvo que desconocía que el arma estuviera en el vehículo y explicó que la camioneta era utilizada también por familiares y amigos.

Callejero Fino detenido (Foto: Policía Bonaerense)

Uno de los elementos centrales de la investigación fue la reconstrucción de los movimientos de la camioneta durante las 48 horas anteriores al operativo. Según la Fiscalía, las medidas de prueba permitieron establecer que el cantante habría sido el único que manejó el vehículo durante ese período, por lo que descartaron su explicación de que otra persona podría haber dejado el arma allí.

A esto se sumó un antecedente penal: Callejero Fino había cumplido una condena por robo a mano armada. Ese antecedente fue considerado dentro del análisis de su situación procesal. La Fiscalía sostuvo que existen elementos para mantenerlo detenido mientras avanza la causa y fundamentó el pedido de prisión preventiva en el riesgo de fuga.

Callejero Fino (Foto: Instagram/callejerofino)

De esta manera, la Justicia resolvió que Callejero Fino continúe privado de su libertad bajo prisión preventiva mientras sigue adelante la investigación por la presunta portación ilegal de arma de guerra. La decisión representa un nuevo capítulo en la causa que comenzó con su detención en Tigre y que ahora deberá avanzar con las próximas instancias judiciales.

Ojo con un detalle del título original de TN: la nota que me pasaste fue publicada a las 15:23 y su bajada hablaba del pedido del fiscal, mientras que posteriormente apareció la actualización que confirma que la Justicia efectivamente ordenó la prisión preventiva. Por eso, para Ciudad usaría la decisión judicial como novedad y no simplemente “pidieron prisión preventiva”.