Paramount Skydance completó este 6 de octubre la adquisición de Warner Bros. Discovery (WBD), una operación valuada en 111 mil millones de dólares que reúne bajo una misma compañía a dos de los grandes grupos de la industria audiovisual. La nueva empresa se llamará Skydance y estará liderada por David Ellison.

Uno de los anuncios más importantes tras el cierre de la operación es que Paramount+ y HBO Max se fusionarán en una única plataforma de streaming. Sin embargo, Skydance todavía no informó cómo será el proceso, qué nombre tendrá el nuevo servicio ni cuándo estará disponible. Por el momento, la compañía solamente anticipó que la integración se realizará “con el correr del tiempo”.

Paramount y Warnar Bros. (Fotos: web)

La operación se concretó después de obtener todas las aprobaciones regulatorias requeridas y cumplir con las condiciones habituales para completar la transacción. El acuerdo había sido presentado en febrero de 2026 y este mismo 6 de octubre comenzó a verse uno de los primeros cambios simbólicos: el histórico logo del tanque de agua de Warner Bros. incorporó debajo la inscripción “A Skydance Corporation”.

UNA NUEVA COMPAÑÍA CON DOS GRANDES ESTUDIOS Y MÚLTIPLES MARCAS

La nueva Skydance reunirá dos importantes estudios cinematográficos, Paramount y Warner Bros., además de sus respectivos servicios de streaming y una amplia cartera de canales y contenidos. Entre ellos estarán CBS, HBO, los canales de televisión paga de Paramount y Warner Bros. Discovery, CBS News, CNN, CBS Sports y TNT Sports.

La compañía resultante tendrá presencia en más de 200 territorios y concentrará una extensa biblioteca de contenidos, además de algunas de las franquicias más reconocidas de la industria. Con el cierre de la operación, las acciones ordinarias de WBD dejaron de cotizar en el Nasdaq.

Paramount y Warnar Bros. (Fotos: web)

La familia Ellison pasó a tener la mayor participación accionaria de Skydance, mientras que los Ellison y RedBird Capital Partners quedaron como los únicos accionistas con acciones ordinarias Clase A de Paramount, incluyendo el 100% de las acciones con derecho a voto de la compañía combinada.

Leé más:

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.