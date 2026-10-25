Zapallitos rellenos: cómo hacer este clásico argentino bien gratinado y con mucho queso

Los zapallitos rellenos con carne picada y queso son una de esas recetas tradicionales de la cocina argentina que nunca pasan de moda. Su combinación de verduras, carne y una cubierta dorada los convierte en una alternativa ideal para preparar un almuerzo o una cena casera.
Esta versión, compartida por Cucinare y el cocinero Matías Cuco, incorpora un relleno de carne picada, zanahoria, cebolla y puerro, acompañado por provoleta rallada y muzzarella. El resultado es una preparación sabrosa, con un interior jugoso y una superficie bien gratinada.
Una de las claves de esta receta está en cocinar previamente los zapallitos y dorar bien los ingredientes del relleno. Además, el vino blanco aporta sabor a la carne, mientras que los quesos permiten conseguir una textura cremosa y una cubierta irresistible.
Ingredientes
- 6 zapallitos.
- Una zanahoria.
- Una cebolla.
- 2 ramitas de puerro.
- 500 g carne picada.
- Perejil, a gusto.
- 250 cc vino blanco.
- 3 huevos.
- 250 g provoleta rallada.
- 150 g muzzarella.
- Sal y pimienta, a gusto.
Procedimiento
1. Hervir los zapallitos: colocar los zapallitos en una olla con agua hirviendo y cocinarlos hasta que estén tiernos, pero mantengan su firmeza. Retirarlos, dejarlos enfriar ligeramente, cortarlos por la mitad y ahuecarlos con cuidado para poder rellenarlos.
2. Preparar las verduras: picar la cebolla, la zanahoria y el puerro en trozos pequeños. Colocarlos en una sartén y cocinarlos hasta que estén tiernos y ligeramente dorados.
3. Incorporar la carne picada: agregar la carne a la preparación de verduras y cocinar hasta que se dore completamente. Condimentar con sal y pimienta a gusto.
4. Agregar el vino blanco: incorporar los 250 cc de vino blanco para desglasar la sartén. Continuar la cocción hasta que el líquido se reduzca y se evapore el alcohol.
5. Sumar los huevos y el queso: apagar el fuego y dejar entibiar ligeramente la preparación. Incorporar los huevos, la provoleta rallada y el perejil picado. Mezclar hasta integrar todos los ingredientes.
6. Rellenar los zapallitos: distribuir la preparación dentro de las mitades de zapallitos y acomodarlas en una fuente apta para horno.
7. Agregar la muzzarella: colocar una rodaja de muzzarella sobre cada zapallito relleno, cubriendo la superficie para conseguir un gratinado uniforme.
8. Llevar al horno: cocinar en horno fuerte, precalentado a unos 200-220 °C, hasta que el relleno esté completamente cocido, los huevos hayan cuajado y el queso se encuentre derretido y dorado.
9. Servir: retirar del horno y dejar reposar unos minutos antes de llevar a la mesa.
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