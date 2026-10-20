Empanadas fritas de pollo: la receta para hacerlas crocantes y jugosas, como en el norte argentino

Las empanadas fritas de pollo son una alternativa ideal para quienes buscan una comida casera, sabrosa y con una textura irresistible. Su exterior dorado y crocante contrasta con un relleno tierno y jugoso, una combinación que recuerda a las preparaciones tradicionales del norte argentino.

Aunque existen numerosas versiones de este clásico, una de las claves para conseguir un buen resultado está en la cocción previa de la carne. En lugar de utilizar pollo simplemente hervido, esta receta propone cocinarlo en un caldo aromático con verduras y especias, hasta que quede lo suficientemente tierno como para desmenuzarlo.

La propuesta fue compartida por Cucinare y el cocinero Matías Cuco, quien incorpora un morrón asado directamente sobre la llama, vino blanco y pimentón ahumado para intensificar los sabores. Otro detalle fundamental es dejar reposar el relleno en la heladera antes de armar las empanadas.

El resultado es una receta que combina ingredientes cotidianos con una técnica sencilla. Si bien requiere algo de tiempo para cocinar el pollo y enfriar el relleno, el procedimiento permite obtener empanadas crocantes por fuera y bien jugosas por dentro.

Comensales 4 Ingredientes Para cocinar el pollo 4 pata-muslos de pollo.

pata-muslos de pollo. Una zanahoria.

zanahoria. Una ramita de puerro.

ramita de puerro. Una ramita de cebolla de verdeo.

ramita de cebolla de verdeo. 2 dientes de ajo.

dientes de ajo. Una cucharada de pimentón ahumado.

cucharada de pimentón ahumado. Una cucharadita de tomillo.

cucharadita de tomillo. Una cucharadita de romero.

cucharadita de romero. Una cucharadita de mix de hierbas.

cucharadita de mix de hierbas. Agua, cantidad necesaria. Para el relleno y el armado Un pimiento rojo.

pimiento rojo. Una cebolla.

cebolla. Una cebolla de verdeo.

cebolla de verdeo. 250 cc vino blanco.

cc vino blanco. 2 cucharadas de pimentón ahumado.

cucharadas de pimentón ahumado. Masa para empanadas a elección.

50 cc aceite de oliva, para la preparación.

cc aceite de oliva, para la preparación. Sal y pimienta, a gusto.

Un litro de aceite para freír.

Procedimiento

1. Preparar las verduras para el caldo. Cortar la zanahoria, el puerro, la cebolla de verdeo y los dos dientes de ajo en trozos.

2. Comenzar la cocción. Calentar una cacerola u olla de hierro, incorporar parte del aceite de oliva y agregar las verduras. Condimentar con sal, pimienta, pimentón, tomillo, romero y el mix de hierbas.

3. Cocinar el pollo. Añadir agua y llevar a hervor. Una vez que el caldo esté hirviendo, incorporar los pata-muslos y cocinar hasta que la carne esté muy tierna y pueda desmenuzarse fácilmente.

4. Desmenuzar la carne. Retirar el pollo, separar la carne de los huesos y desmenuzarla. Reservar parte del caldo de cocción para utilizarlo posteriormente.

5. Asar el morrón. Colocar el pimiento rojo directamente sobre la llama hasta que la piel quede quemada. Retirar la piel, lavar el morrón y cortarlo en pequeños trozos.

6. Preparar la base del relleno. Picar la cebolla, la cebolla de verdeo y el morrón asado. Saltear los vegetales en una sartén con un poco de aceite de oliva hasta que estén dorados.

7. Incorporar el pollo y los condimentos. Agregar la carne desmenuzada, el vino blanco, el pimentón ahumado y un poco del caldo reservado.

8. Reducir la preparación. Continuar la cocción hasta que el líquido se reduzca y el relleno adquiera una consistencia espesa, pero conserve su humedad.

9. Enfriar el relleno. Llevar la preparación a la heladera durante al menos dos horas. Este paso facilita el armado y permite que el relleno tome mayor consistencia.

10. Armar las empanadas. Distribuir porciones del relleno frío sobre las tapas elegidas, cerrar y realizar un repulgue firme para evitar que se abran durante la fritura.

11. Freír hasta dorar. Calentar abundante aceite o grasa a buena temperatura y cocinar las empanadas hasta que estén doradas y crocantes. Retirar y dejar escurrir el excedente de aceite.

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