Maru Botana es conocida por sus postres y tortas, pero también se luce con sus platos salados. Esta vez, preparó revuelto de gramajo.

La chef mostró de qué modo con sólo tres ingredientes se puede preparar uno de los primeros platos de “comida rápida” que se creó en Argentina.

Así, la cocinera Maru Botana relató detalladamente cuál es el paso a paso para que la receta salga como en los mejores locales gastronómicos.

Maru Botana reveló cómo cocinar un clásico porteño: revuelto de gramajoFoto: CucinareTV

REVUELTO DE GRAMAJO: INGREDIENTES Y PASO A PASO

Ingredientes del revuelto de gramajo para 4 personas

3 papas medianas peladas y cortadas pay

4-5 huevos

200 g de jamón cocido

100 g de arvejas frescas o congeladas

Opcional: perejil picado

Sal, pimienta y aceite c/n

Primero hay que cortar las papas, ponerlas en agua, escurrirlas y secarlas. Luego se debe calentar abundante aceite en una sartén para dar paso a la fritura de las papas, sin darles demasiado movimiento. Deben quedar doradas para enseguida escurrirlas en papel.

Maru Botana reveló cómo cocinar un clásico porteño: revuelto de gramajo

El paso siguiente es batir los huevos y salpimentar; cortar el jamón en finas tiritas, para ahora sí dar paso a la cocción.

En una sartén grande a fuego bajo, verter un hilo de aceite. Sumar el huevo batido sin mover y, encima, colocar el jamón y las arvejas. Finalmente, poner las papas y condimentar a gusto, para remover y retirar del fuego cuando el huevo se vea cuajado, pero cremoso.