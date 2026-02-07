Maru Botana es conocida por sus postres y tortas, pero también se luce con sus platos salados. Esta vez, preparó revuelto de gramajo.
La chef mostró de qué modo con sólo tres ingredientes se puede preparar uno de los primeros platos de “comida rápida” que se creó en Argentina.
Así, la cocinera Maru Botana relató detalladamente cuál es el paso a paso para que la receta salga como en los mejores locales gastronómicos.
REVUELTO DE GRAMAJO: INGREDIENTES Y PASO A PASO
Ingredientes del revuelto de gramajo para 4 personas
- 3 papas medianas peladas y cortadas pay
- 4-5 huevos
- 200 g de jamón cocido
- 100 g de arvejas frescas o congeladas
- Opcional: perejil picado
- Sal, pimienta y aceite c/n
Primero hay que cortar las papas, ponerlas en agua, escurrirlas y secarlas. Luego se debe calentar abundante aceite en una sartén para dar paso a la fritura de las papas, sin darles demasiado movimiento. Deben quedar doradas para enseguida escurrirlas en papel.
El paso siguiente es batir los huevos y salpimentar; cortar el jamón en finas tiritas, para ahora sí dar paso a la cocción.
En una sartén grande a fuego bajo, verter un hilo de aceite. Sumar el huevo batido sin mover y, encima, colocar el jamón y las arvejas. Finalmente, poner las papas y condimentar a gusto, para remover y retirar del fuego cuando el huevo se vea cuajado, pero cremoso.