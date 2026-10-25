Desde que recibió el diagnóstico, los seguidores de Caro Trippar están atentos a cada uno de los avances y, por este motivo, ahora la influencer compartió el primer día de tratamiento contra el cáncer de mama.

“Mi primer día de tratamiento”, escribió Caro en una publicación de Instagram donde mostró el vlog que grabó ese día. “Me emociona mucho volver a ese momento, porque me acuerdo perfectamente como me sentía. Tenía miedo, mil preguntas y muchísima incertidumbre. No sabía qué iba a pasar ni cómo iba a responder mi cuerpo”, contó.

Se tratan de imágenes que grabó hace cinco meses y que finalmente decidió compartir en el Día de Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. “Hoy, cinco meses después, puedo decir que el tratamiento está funcionando. No se imaginan lo importante que fue y sigue siendo para mí sentir tanto cariño del otro lado”, sumó la influencer.

Caro Trippar. CRÉDITO: Captura de video.

ASÍ FUE EL PRIMER DÍA DE TRATAMIENTO DE CARO TRIPPAR

Junto al video que grabó cinco meses atrás, Caro Trippar aprovechó para dejar un texto a sus seguidores donde les recordaba la importancia de hacerse controles. “No posterguen sus chequeos y escuchen a su cuerpo. La detección temprana puede hacer una diferencia enorme”, aseguró.

“Si compartir todo esto sirve para que aunque sea una persona pida ese turno que viene pateando, entonces ya valió la pena. Las amo y a ponerle garra y buena onda”, cerró la influencer que compartió el vlog donde se la veía hablando frente a cámara antes de asistir al turno.

Caro Trippar contó cómo fue el primer día de tratamiento contra el cáncer de mama (Video: Instagram)

“Hoy arranca mi primer día contra el cáncer, hoy arranca mi tratamiento. Son las 7:30 de la mañana, así que acompañame a ver cómo sale todo. Con suerte todo sale bien. Va a hacer un tratamiento hormonal, así que hoy me dan la inyección para los ovarios. Oficialmente voy a estar menopáusica”, empezó contando.

“Me van a dar toda la medicación oral. Psicológicamente estoy en una porque oficialmente no voy a poder tener más hijos, pero al mismo tiempo estoy más cerca de estar sana. Es lo que hay”, agregó Caro que admitió: “Estoy contenta igual, muy contenta de que hoy arranca el tratamiento... pero muy triste”.