Elba Rodríguez, ganadora de MasterChef: “El mejor pollo al disco lleva cerveza, mostaza, crema y un marinado express”

Elba Rodríguez compartió su receta de pollo al disco con mostaza. Foto: IA

El pollo al disco de arado es uno de los clásicos de la cocina argentina, especialmente para los almuerzos de domingo y las reuniones familiares. Su preparación permite combinar ingredientes sencillos y conseguir una carne tierna, jugosa y llena de sabor, acompañada de una salsa irresistible.

En esta oportunidad, Elba Rodríguez, ganadora de la primera edición de MasterChef Argentina, compartió en sus redes sociales su receta de pollo al disco a la mostaza, una preparación que combina cerveza, crema de leche, cebolla, ajo y perejil.

El secreto de la cocinera está en realizar un marinado express de apenas 10 minutos con abundante mostaza, además de sellar bien el pollo antes de incorporar el resto de los ingredientes. De esta manera, se consigue una superficie dorada y una salsa que aprovecha todos los sabores de la cocción.

Comensales 4 Ingredientes ,5 kg de pollo trozado (aproximadamente 8 presas).

4 cucharadas de mostaza.

cucharadas de mostaza. 2 cebollas medianas.

cebollas medianas. 3 dientes de ajo.

dientes de ajo. 350 ml cerveza (aproximadamente una lata).

ml cerveza (aproximadamente una lata). 400 ml crema de leche (2 potes de 200 ml).

ml crema de leche (2 potes de 200 ml). 2 cucharadas de aceite.

cucharadas de aceite. 3 cucharadas de perejil fresco picado.

cucharadas de perejil fresco picado. Sal y pimienta, a gusto.

600 g papas noisette, para acompañar (opcional).

Procedimiento

1. Preparar el marinado express: colocar las presas de pollo en un recipiente y condimentarlas con sal, pimienta y abundante mostaza. Masajear bien para distribuir los ingredientes por toda la superficie.

2. Dejar reposar durante 10 minutos: permitir que el pollo permanezca en contacto con el marinado antes de comenzar la cocción.

3. Calentar el disco: llevar el disco a temperatura alta y agregar un poco de aceite si fuera necesario para evitar que las presas se adhieran.

4. Sellar bien el pollo: colocar las piezas sobre el disco caliente y dorarlas por ambos lados. Este paso es fundamental para desarrollar el sabor de la preparación.

5. Incorporar la cebolla y el ajo: agregar ambos ingredientes y cocinar hasta que comiencen a ablandarse y desprender su aroma.

6. Añadir la cerveza: verter cerveza sobre la preparación para despegar los jugos y restos dorados que quedaron adheridos al fondo del disco. Mezclar para integrar esos sabores a la salsa.

7. Continuar la cocción: cocinar hasta que el pollo esté completamente hecho, controlando que no se seque y agregando líquido si fuera necesario.

8. Incorporar la crema de leche: cuando el pollo esté cocido, agregar los dos potes de crema y mezclar suavemente para integrar todos los ingredientes.

9. Terminar con perejil: añadir perejil fresco picado y dejar que la salsa tome temperatura y alcance una consistencia cremosa.

10. Servir bien caliente: retirar del fuego y acompañar con papas noisette, tal como hizo Elba Rodríguez, o elegir otra guarnición.

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