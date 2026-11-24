Maxi López rompió el silencio tras la viralización del video en el que Martín Migueles le lanzó una dura advertencia a Mauro Icardi durante el conflicto familiar en la casa de los sueños. En el ida y vuelta, el novio de Wanda Nara le había dicho al futbolista: “Yo no soy ni Maxi ni L-Gante, yo te rompo la boca”.

Consultado al respecto, el empresario analizó: “Cada uno en situaciones críticas reacciona de diferentes maneras, yo reacciono de otra manera. Él también es papá de una nena, tiene sus problemas, tiene sus cosas y no es fácil. Yo creo que le toca a él de manera personal”.

Maxi López habló de Mauro Icardi y el escándalo con Wanda Nara, Martín Migueles y la China Suárez (Foto: captura de eltrece).

“Ahora está saliendo con Wanda. Yo creo que la violencia no es el camino para solucionar las cosas. Por eso te digo, es fundamental que las dos partes tengan ganas de solucionar los problemas”, remarcó el comentarista deportivo sobre el tenso ida y vuelta que protagonizaron Migueles e Icardi hace unas semanas.

EL PEDIDO DE MAXI LÓPEZ ANTE LAS POLÉMICAS DE WANDA NARA Y MAURO ICARDI

El exdelantero fue contundente al hablar sobre la exposición mediática y los enfrentamientos públicos: “Es imposible vivir así, son elecciones, estaría bueno puedan arreglar las cosas, yo creo que las dos partes tienen que querer frenarlo, eso es fundamental”.

Sobre cómo fue su experiencia personal, Maxi recordó: “En mi caso, cuando se frenaron las cosas, es porque las dos partes estaban más o menos en la misma: vamos a bajar las armas. Me parece que ya fueron muchos años. Entonces, si las dos partes quieren, tendría que ser lo mejor por los chicos”.

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