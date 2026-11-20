Mauro Icardi consiguió un triunfo judicial en medio de su enfrentamiento con Martín Migueles. Luego del primer revés en Tribunales por la denuncia de amenazas que presentó tras el tenso episodio ocurrido en Nordelta, la Justicia dio marcha atrás y finalmente le otorgó una medida perimetral contra el empresario.

El giro se produjo después de que Francisco Oneto, abogado penalista del futbolista, presentara una apelación urgente para revertir la decisión inicial. Con nuevas pruebas incorporadas al expediente, el juez Orlando Díaz modificó su postura y dictó una orden de restricción contra Migueles.

Según detalla la resolución judicial, el denunciado tiene prohibido acercarse a menos de 100 metros de Icardi y deberá mantener una distancia mínima de 300 metros de su domicilio. Además, no podrá establecer ningún tipo de contacto con el futbolista, ya sea por teléfono, redes sociales o cualquier otra vía. La medida cautelar tendrá una vigencia de 45 días corridos.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

En Intrusos, Natalie Weber dio detalles de este tema: “Me acaba de llegar. Hay un revés judicial para Martín Migueles. La Justicia había rechazado el impedimento de contacto entre Migueles y Mauro Icardi por lo que había sucedido el 6 de noviembre. Ante la apelación de Francisco Oneto, el abogado penalista de Icardi, salió este impedimento, esta prohibición de contacto”, explicó.

Y cerró: “Podemos leer que dice ‘la prohibición de acercamiento del señor Martín Migueles es a menos de 100 metros del señor Mauro Manuel Icardi. Imponer a Martín Migueles la prohibición de acercamiento a menos de 300 metros del domicilio de Mauro Icardi en la localidad de Nordelta, (Partido de Tigre, provincia de Buenos Aires), como también de cualquier lugar donde aquel pudiera hallarse o mudarse de su lugar de residencia. Esto es por 45 días”

Foto: Captura de Instagram Stories (@martin_migueles) Por: Fabiana Lopez

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NORA COLOSIMO FULMINÓ A MAURO ICARDI Y LA CHINA SUÁREZ TRAS EL REVÉS JUDICIAL CONTRA WANDA NARA Y MARTÍN MIGUELES

La guerra entre Wanda Nara, Mauro Icardi y sus respectivas parejas sumó un nuevo capítulo judicial y Nora Colosimo no se quedó callada. Después de que trascendiera que la Justicia rechazó las medidas perimetrales que el futbolista y Eugenia “la China” Suárez habían solicitado contra la conductora y Martín Migueles, la angelita salió a dar su opinión en LAM y fue contundente.

En medio de las versiones cruzadas sobre la resolución judicial, Nora fue consultada sobre si efectivamente habían sido rechazados los pedidos de restricción: “Entiendo que se negaron y espero que así sea porque me parece una estupidez”.

“Con tantas personas que realmente en la Argentina sufren violencia y necesitan esas mujeres el botón antipánico. ¿Te parece que la señora Suárez pida un botón antipánico contra Wanda y Mauro contra Migueles? ¡Me parece un delirio total”, agregó, tajante.

“Vuelvo a repetir lo que dije hace dos o tres programas atrás. Mi opinión es personal y muy allegada porque me toca en mi familia, es que se está desviando el tema. Son chicanas de la otra parte. Ellos necesitan liberar lo que pasó”, cerró Nora, sin filtro.