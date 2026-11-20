Nazareno Casero rompió el silencio sobre los rumores de romance con Marta Fort: “Es una de las más lindas”. CRÉDITO: Instagram

En medio del escándalo por la separación de Marta Fort y Juan Manuel Ramírez, Nazareno Casero enfrentó las versiones que lo señalan como el supuesto tercero en discordia y contó detalles desconocidos de su vínculo con la hija de Ricardo Fort.

En diálogo con Desayuno Americano, el actor explicó cómo es su relación con la joven, con quien comparte las grabaciones de MasterChef Celebrity. “Somos buenos compañeros”, aseguró.

Sin embargo, Casero reconoció que tomó la iniciativa de escribirle cuando la influencer lanzó una particular convocatoria en sus redes sociales. “En un momento ella estaba haciendo el sorteo de buscar un novio y le mandé un mensaje, pero fue una chance”, reveló.

Consultado sobre si mantuvieron conversaciones por privado, el artista admitió: “Sí, hablamos. Fue divertido”.

NAZARENO CASERO CONFESÓ QUÉ SIENTE POR MARTA FORT

Lejos de esquivar las preguntas, el actor sorprendió con un contundente elogio hacia su compañera del reality gastronómico. “Para mí es una de las mujeres más lindas de Argentina”, expresó.

Nazareno Casero en el estreno de Dribbling (Foto: Movilpress).

En esa misma línea, cuando le preguntaron si había intentado conquistarla, lanzó una enigmática respuesta: “Por ahí sí, por ahí le mandé”.