A fines del mes de octubre se confirmó la separación de Lío Ferro y Amira Chediak. Después de compartir una historia de amor que siguieron miles de usuarios en las redes sociales, la influencer rompió el silencio y confirmó que su relación con el creador de contenido había llegado a su fin.
Amira respondió a las consultas de sus seguidores sobre su situación sentimental y cuando uno le preguntó si se había separado, ella contestó con un contundente “Sí”. Luego, aprovechó para agradecer el cariño y se mostró tranquila con su decisión.
“Gracias por habernos acompañado y por todo el amor que nos dieron durante este camino. Hoy nos toca tomar caminos separados, pero siempre voy a agradecer lo que vivimos y la familia que formamos”, expresó Amira a través de sus redes.
¿SE RECONCILIARON LÍO FERRO Y AMIRA CHEDIAK?
A pesar de que la separación estaba confirmada, en las últimas horas comenzaron a circular rumores en las redes sociales con respecto a una posible reconciliación. Fue Pochi, dueña de la cuenta Gossipeame, quien compartió sospechosas imágenes que darían cuenta de un reencuentro entre Lío Ferro y Amira Chediak.
“¿Estarán reconciliados Amira y Lío Ferro? Miren el respaldo, los apliques de la pared y las luces que caen", escribió Pochi a través de sus historias de Instagram al tiempo que mostraba imágenes de los protagonistas que contaban con varias coincidencias.
Minutos más tarde, dio más información que, esta vez, sí confirmaría la teoría de la reconciliación. “Bueno, me confirman que el 15/11/26 a las 06.28 am salieron de Ezeiza Lío Ferro y Amira Chediak con destino a México. Así que parecería ser que están reconciliados y sino, intentándolo!”, escribió Pochi en Instagram.