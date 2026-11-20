A fines del mes de octubre se confirmó la separación de Lío Ferro y Amira Chediak. Después de compartir una historia de amor que siguieron miles de usuarios en las redes sociales, la influencer rompió el silencio y confirmó que su relación con el creador de contenido había llegado a su fin.

Amira respondió a las consultas de sus seguidores sobre su situación sentimental y cuando uno le preguntó si se había separado, ella contestó con un contundente “Sí”. Luego, aprovechó para agradecer el cariño y se mostró tranquila con su decisión.

“Gracias por habernos acompañado y por todo el amor que nos dieron durante este camino. Hoy nos toca tomar caminos separados, pero siempre voy a agradecer lo que vivimos y la familia que formamos”, expresó Amira a través de sus redes.

Se separaron Lío Ferro y Amira Chediak: el comunicado que sorprendió a sus seguidores. Crédito: Instagram

¿SE RECONCILIARON LÍO FERRO Y AMIRA CHEDIAK?

A pesar de que la separación estaba confirmada, en las últimas horas comenzaron a circular rumores en las redes sociales con respecto a una posible reconciliación. Fue Pochi, dueña de la cuenta Gossipeame, quien compartió sospechosas imágenes que darían cuenta de un reencuentro entre Lío Ferro y Amira Chediak.

“¿Estarán reconciliados Amira y Lío Ferro? Miren el respaldo, los apliques de la pared y las luces que caen", escribió Pochi a través de sus historias de Instagram al tiempo que mostraba imágenes de los protagonistas que contaban con varias coincidencias.

¿Se reconciliaron Lío Ferro y Amira Chediak? (Fotos: Instagram @gossipeame)

Minutos más tarde, dio más información que, esta vez, sí confirmaría la teoría de la reconciliación. “Bueno, me confirman que el 15/11/26 a las 06.28 am salieron de Ezeiza Lío Ferro y Amira Chediak con destino a México. Así que parecería ser que están reconciliados y sino, intentándolo!”, escribió Pochi en Instagram.