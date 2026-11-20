Tras su muerte, el Indio Solari recibió un singular homenaje que trascendió las fronteras del rock nacional. Un grupo de investigadores argentinos descubrió una nueva especie de escarabajo y decidió bautizarla Bothynus indiosolari, en honor al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

El hallazgo estuvo a cargo de Tomás Favier Dubois, Mario Ibarra Polesel y Matías Ricardo Urcola, científicos del CONICET que publicaron los resultados de su investigación en la revista científica internacional Zootaxa.

Los especialistas explicaron que eligieron el nombre en “reconocimiento a sus sobresalientes contribuciones artísticas, su legado cultural y su perdurable influencia en varias generaciones de argentinos”.

CÓMO ES EL ESCARABAJO QUE LLEVA EL NOMBRE DEL INDIO SOLARI

La nueva especie fue identificada en las provincias de Chaco y Misiones y pertenece al grupo de los escarabajos rinoceronte. Su tamaño oscila entre los 15 y los 20 milímetros, mientras que su coloración varía entre el negro brillante y el marrón oscuro.

El inesperado homenaje al Indio Solari: descubrieron una nueva especie de escarabajo y lleva su nombre. Crédito: X

El inesperado homenaje al Indio Solari: descubrieron una nueva especie de escarabajo y lleva su nombre. Crédito: X

Los machos presentan un pequeño cuerno y una pronunciada depresión en la zona posterior a la cabeza, además de una particular bifurcación en las uñas de sus patas delanteras. Las hembras, en cambio, poseen características menos acentuadas.

De esta manera, el Indio Solari quedó inmortalizado también en el mundo de la ciencia, con una especie que llevará su nombre en los registros de la biodiversidad argentina.