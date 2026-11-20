La selfie de Marcelo Tinelli junto a Ágata Lescano fue la confirmación de que eran pareja, y ahora Micaela y Candelaria hablaron sobre su flamante madrastra.
“La vimos una sola vez y es amorosa”, afirmó Cande en una nota con Puro Show.
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“Si él está feliz, que vaya para adelante”, continuó la it girl.
A su turno, Mica resumió: “Lo veo feliz”.
El éxito en el trabajo y el amor de Tinelli
Al final, cuando le consultaron a Micaela si a Marcelo Tinelli le iba mejor cuando coincidia el estado de enamorado con proyectos laborales, la mayor del clan reflexionó.
“Puede ser. Pero nos pasa a todos. Por más que él esté o no enamorado, tiene la cultura del trabajo. En la vida a todos nos da un empujón el amor”.