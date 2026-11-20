En medio del revuelo mediático que generó su reciente separación de Juan Manuel Ramírez, Marta Fort decidió abrir su corazón por comepleto en sus redes sociales con un extenso comunicado para fijar su postura definitiva.

Según explicó la influencer al comienzo de su descargo, tras las repercusiones por las declaraciones del uruguayo lograron conversar por teléfono y, a partir de esa charla, sintió la necesidad de salir a desmentir distintas versiones que circularon sobre ella.

Marta Fort hizo un contundente descargo tras el cruce con su ex Por: Fabiana Lopez

Marta Fort hizo un contundente descargo tras el cruce de declaraciones con su ex

“Última cosa que voy a hablar del tema: estuve mal en hablar públicamente de su inseguridad y él utilizó a la prensa para dar su versión”, arrancó escribiendo.

En esa misma línea, agregó: “Pudimos hablar por llamada después de sus declaraciones y le puedo dar el lugar a que él haga su descargo después de las especulaciones ocurridas a que yo haya contado que no pude viajar para Uruguay, que empezaron a haber rumores de doble vida que yo no dije. A todo esto, ahora que se cocinó el tema, voy a salir a desmentir todo qué es lo que hablamos”.

Juan Manuel Ramírez, el novio de Marta Fort. (Foto: @juanmaramirez1600)

A continuación, enumeró punto por punto las aclaraciones sobre su estilo de vida y desmintió rotundamente tener problemas de consumo: “No soy alcohólica, no tomo de lunes a lunes, no tomo casi nunca. Lo hacía al principio de la relación porque era mi forma de abrirme con él, pero una vez que nos fuimos conociendo ya no lo vi necesario”.

Además, remarcó que lleva una rutina tranquila y casera, lejos de las salidas nocturnas: “Ni siquiera estoy saliendo a cenar de lo ocupada que estoy, porque quizás ustedes piensan que por tener plata no trabajo pero tengo una agenda tan ocupada que en mis momentos libres prefiero descansar y no salgo desde mayo”.

Sobre la dinámica de pareja, Marta Fort contó que al inicio solía invitarlo a comer afuera para agasajarlo, pero que cambió esos planes cuando notó que él prefería otro tipo de encuentros. “Pasamos de comer afuera a disfrutar tomando mates con amigos, cenando en casa con comida hecha por mí o comiendo adentro con mi familia mientras jugábamos a juegos de mesa. Porque justamente, quería que me saque de esa etiqueta y quería que él entienda que me podía amoldar a su disfrute porque al fin y al cabo ese era mi objetivo”, detalló.

También fue categórica al rechazar versiones sobre adicciones y explicó el motivo por el cual dormía poco durante el noviazgo: “No me drogo. Dormía poco cuando estaba él porque muchas veces él me acompañaba a trabajar y cuando estábamos libres de mi agenda se hacía tarde y yo quería aprovechar con él. No es algo que practico en mi diaria tampoco; si no estoy con él, no salgo, no tomo, aprovecho a dormir y descansar de mi día”.

especto a los reproches por la falta de viajes, defendió su compromiso laboral y aseguró que reorganizó sus tiempos para priorizar la relación. “Soy una persona aplicada y me extraña viniendo de alguien que sabía lo que trabajaba. Yo no podía ir para allá al principio de la relación porque por más que no le pese lo económico tenía contratos que cumplir que me ocupaban muchas veces sábado y domingo inclusive”.

“Hasta que dejé de hacer esos trabajos para sobrellevarme los días en la semana para poder estar libre para él y poder viajar. Todo esto él lo sabe y, a diferencia de otras veces, me ocupé de hablarlo con él antes de salir a hablar”, sostuvo la participante de MasterChef.

En el tramo final de su texto, recordó una frase que su ex solía repetirle —“No me etiquetes por venir de donde vengo”— y afirmó que siempre intentó adaptarse a su realidad para que se sintiera cómodo.

“Entonces no, no soy la típica rubia millonaria, con poca conciencia social, drogadicta como la quieran pintar. Dejé que se descargue porque el error empezó porque yo lo hice público y no tuve presente la repercusión para con él y me hubiera gustado no reaccionar de esa manera y pido perdón. Pero él y yo sabemos que no soy esa clase de chica. Que soy responsable y laburadora. Y por suerte, él sé que más allá del enojo no puede refutar lo atenta que fui, lo que lo quise y lo que trabajo”, expresó.

Para cerrar, reflexionó sobre los motivos del desgaste y descartó terceros en discordia: “Quizás nos mató la distancia y la poca comunicación, más la incertidumbre de cómo manejarla a futuro. Pero no hubo cuernos, no hay malos en esta historia”.